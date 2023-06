Amazon Prime Day 2023: 12 ofertas anticipadas que puedes comprar ahora

9. Reclama contenido y videojuegos populares

Desde hoy hasta el 11 de julio, los miembros Prime pueden reclamar juegos clásicos adicionales cada semana para celebrar Prime Day, incluidos Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown y STAR WARS: The Force Unleashed™. Además, los miembros pueden reclamar durante las próximas cuatro semanas diferentes contenidos dentro del juego y beneficios para varios juegos populares como Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 y Pokémon GO.