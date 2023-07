En directo: Encuentra las 26 mejores ofertas para Amazon Prime Day 2023

cómo recibir ofertas personalizadas de Prime Day

Usa funciones divertidas como Inspire y Shop by Interest para que puedas acceder directamente a las ofertas que más te interesan. Estos feeds inmersivos de compras te ayudan a descubrir ofertas de Prime Day personalizadas y en tendencia; además, te presentan recomendaciones de tus influencers favoritos, de otros clientes y marcas.

También debes estar atento en tu página de inicio de Amazon para ver ofertas personalizadas que incluyen las relacionadas con tus artículos vistos (“Deals related to your views”), las de marcas que te pueden agradar (“Deals from brands you may like”) y las de 4+ estrellas (“4+ Star deals for you”).