“El mundo en el que nací no era accesible para mí”, dice. “Lo vi como un desafío. Tengo una familia con personas sordas incluyéndome a mí, a mi esposa y nuestros dos hijos. No quiero que mis hijos tengan los problemas que tuve al crecer, así que abogo por hacer del mundo un lugar más inclusivo”.

Brendan

“La inclusividad inspira la innovación”, dice Brendan. “Recuerdo que fue difícil para mí trabajar con mis compañeros. Sabía que necesitaba ayuda. Todos necesitamos acceso a la comunicación ya sea que trabajemos en una oficina, en el centro logístico o en cualquier otro lugar. Amazon escuchó. Tener un intérprete me permite demostrar mi mejor versión de persona sorda al trabajo”.

Mientras Brendan disfruta de su rol en el equipo de Pagos, algunas de sus partes favoritas de trabajar en Amazon no están en la descripción de su trabajo.

Un intérprete de Amazon ASL le brinda apoyo a Brendan y su equipo durante una reunión virtual del equipo. La familia de Brendan hace una caminata por Carkeek Park en Seattle.

“Cofundé Amazon PwD”, dice. “Abogamos por todos los que necesitan una voz para apoyar la inclusividad en Amazon. También nos hemos asociado en iniciativas orientadas al cliente como los casilleros parlantes de Amazon y programas de Alexa, incluidos subtítulos y Pulsa para Alexa. También comencé sesiones de una hora de Lenguaje de Señas Americano (ASL, por sus siglas en inglés) para enseñar a las personas que escuchan a comunicarse con lenguaje de señas, y he estado promoviendo la conciencia cultural de las personas sordas y la capacitación inclusiva en Amazon, incluida su red logística”.

Brendan continúa creciendo el grupo PwD en todo el mundo con capítulos en Sudáfrica, Alemania, Francia, Luxemburgo, España, Italia y Egipto. El objetivo de Brendan es que Amazon tenga 100 capítulos para finales de 2021.

“El mundo cambia cuando abogamos por ese cambio”, dijo. “Cuando alguien dice que no se puede hacer, creo que a lo mejor aún no me han conocido. Porque me gusta hacer realidad lo imposible”.

Si te interesa obtener más información sobre Accesibilidad en Amazon, visita amazon.com/accessibility.