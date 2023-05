Lisez cet article en anglais.

Depuis 2010, nous avons investi directement plus de 25 milliards de dollars canadiens dans nos activités canadiennes. Ce chiffre comprend à la fois nos dépenses en capital (notamment pour la construction de nos centres d’exploitation et de nos centres de données) et nos dépenses d’exploitation (notamment pour la création d’emplois au Canada). Ces investissements directs engendrent un effet positif sur l’économie à mesure que les entreprises qui fournissent des biens et des services à Amazon se développent et que les dépenses des ménages associées augmentent. Keystone Strategy, un cabinet de conseil indépendant en économie, estime que les investissements d’Amazon ont généré une valeur ajoutée de 24 milliards de dollars canadiens au sein du PIB canadien entre 2010 et 2021.

Investissements dans les infrastructures locales

Au Canada, Amazon occupe actuellement plus de 65 bureaux et sites logistiques. Rien que l’année dernière, nous avons inauguré deux nouveaux centres d’exploitation et trois centres de tri. Nous avons en outre ouvert plus de 20 postes de livraison partout au pays depuis 2021. En juin 2022, nous avons célébré la plus récente expansion de notre parc technologique de Toronto, qui comprend maintenant trois bureaux permanents couvrant près de 500 000 pieds carrés (plus de 46 000 mètres carrés) au cœur du centre-ville. À Vancouver, nous nous préparons à inaugurer l’édifice The Post qui, une fois terminé, nous fera bénéficier de près de 1 million de pieds carrés (près de 93 000 mètres carrés) d’espace de bureau répartis sur un pâté de maisons complet au centre-ville. Les équipes qui travaillent dans nos parcs technologiques, dont Amazon Web Services (AWS), Alexa, Prime Video et Amazon Music, contribuent à créer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services dont les clients du monde entier peuvent profiter.

AWS a annoncé son intention de mettre en service sa nouvelle région AWS Canada Ouest (Calgary), qui comprendra 3 zones de disponibilité dès le lancement et s’ajoutera à la région AWS Canada (centre) de Montréal, qui comprend également trois zones de disponibilité.

Création d’emplois

Important moteur de la création d’emplois au Canada, Amazon dispose d’une main-d’œuvre locale qui compte maintenant plus de 40 000 personnes. En 2021 seulement, nous avons versé plus de 2 milliards de dollars canadiens en salaires aux employés d’Amazon au Canada.

Nous offrons des débouchés à des gens dotés de compétences diverses et variées, qu’il s’agisse de postes de débutant dans notre réseau logistique ou d’emplois destinés à des professionnels en début de carrière ou à des spécialistes chevronnés dans des domaines tels que le développement de logiciels, la linguistique, la logistique, les ressources humaines et l’informatique. Nos installations de pointe offrent aux employés un milieu de travail exceptionnel, des possibilités de perfectionnement professionnel, des salaires concurrentiels et des avantages sociaux gratifiants.

Indépendamment de leur ancienneté ou de leur période d’affectation, tous les employés bénéficient d’un salaire concurrentiel et d’un ensemble d’avantages sociaux, qui comprennent un régime complet de prestations de santé, et ce dès le premier jour de travail, sans aucune période d’attente, ainsi qu’un régime de REER de contrepartie. Le salaire de base pour les postes d’associés commence à 19 $ de l’heure. Tous les employés admissibles travaillant à temps plein dans le réseau d’exploitation ont accès à Career Choice Amazon, un programme novateur spécialement conçu pour aider les personnes souhaitant s’orienter vers un secteur recherché à développer leurs compétences en finançant jusqu’à 95 % de leurs frais de scolarité.

Outre les emplois que nous créons de manière directe, nos investissements favorisent indirectement un grand nombre de postes au sein de notre chaîne d’approvisionnement canadienne et dans le réseau de vendeurs qui se servent de nos technologies et services pour faire croître leur entreprise en développant leur chiffre d’affaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Selon les recherches économiques menées par Keystone Strategy, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’Amazon (par exemple les entreprises qui construisent nos sites logistiques) ont participé à la conservation de plus de 70 000 emplois supplémentaires en 2021, du fait qu’elles comptaient Amazon comme client.

Un atout pour les petites entreprises canadiennes

Depuis 2003, Amazon.ca offre un espace de vente virtuel aux petites et moyennes entreprises (PME) afin qu’elles puissent toucher des millions de clients, renforcer la présence de leur marque et croître. Créatrices d’emploi et porteuses d’innovation, les PME forment l’épine dorsale de l’économie canadienne. C’est pourquoi Amazon investit dans la logistique, les services, les programmes, les outils et les fonctionnalités qui permettent aux PME d’évoluer et de rejoindre plus de clients, d’établir et de développer leurs marques, et de concrétiser leurs ambitions. Les investissements réalisés par Amazon rapportent gros à plus de 40 000 partenaires de vente canadiens :

En 2021, le chiffre d’affaires total des partenaires de vente canadiens présents sur les boutiques d’Amazon a augmenté de plus de 20 % d’une année à l’autre.

En 2021, les vendeurs canadiens ont vendu près de 100 millions de produits à des clients d’Amazon (200 par minute).

Plus de 4 000 partenaires de vente canadiens ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 dollars, une hausse de plus de 16 % d’une année à l’autre.

En 2021, les vendeurs canadiens ont créé plus de 50 000 emplois au Canada grâce aux ventes effectuées auprès de clients d’Amazon.

Investissements dans le développement durable

Nous faisons usage de notre taille et de nos capacités pour améliorer le sort de la planète. Amazon était en effet le premier signataire de The Climate Pledge, que nous avons lancé conjointement avec l’ONG Global Optimism. Cela signifie que nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de nos activités à l’échelle mondiale d’ici 2040, soit avec dix ans d’avance sur les objectifs de l’Accord de Paris. Nous travaillons à la réalisation de ces objectifs en prenant des mesures immédiates dans toutes nos activités commerciales, y compris en ce qui a trait à la consommation d’énergie, au transport et aux emballages.

Les emballages jouent un rôle essentiel dans le processus de livraison aux clients et nous sommes résolus à livrer nos produits de manière sûre et durable. Amazon a ainsi récemment commencé à utiliser des enveloppes matelassées en papier au Canada afin de contribuer à réduire les déchets d’emballage. Mise au point par des scientifiques, des ingénieurs et des techniciens au laboratoire d’emballages et de matériaux d’Amazon, notre enveloppe matelassée en papier est un emballage recyclable au poids, à la flexibilité et à la résistance aux chocs optimisés. Elle peut être déposée dans le même bac à recyclage que le papier ordinaire ou le carton, c’est-à-dire, pour la plupart des clients, le bac de recyclage à flux unique en bordure de rue. L’enveloppe se compose de quatre couches de papier et d’un matériau de rembourrage qui protège les produits tout au long du transport. Le matériau de rembourrage est spécialement conçu pour se séparer facilement du papier, de la même manière que les encres d’impression et les autres revêtements qui recouvrent le papier sont éliminés lors du processus de recyclage.

Amazon a annoncé deux projets d’énergie renouvelable au Canada, plus précisément en Alberta. Une fois terminés, ceux-ci devraient porter les investissements d’Amazon en matière d’énergie renouvelable au Canada à plus de 450 mégawatts (MW), ce qui permettrait de produire chaque année plus de 1 million de mégawatts-heures (MWh) d’énergie renouvelable destinés à la réalisation de nos activités.

Charge fiscale totale au Canada

Plus nos recrutements et notre activité au Canada se développent, plus nous payons des impôts et des taxes dans deux catégories différentes :



Impôts directement dus : Les impôts directement dus dont Amazon est redevable au Canada, soit l’impôt sur le revenu des sociétés et les cotisations sociales.

Taxes indirectes perçues et remises : Les taxes que nous percevons de nos clients et d’autres tiers et que nous remettons aux autorités fiscales fédérales et provinciales, soit la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée fédérale, ainsi que la taxe de vente provinciale au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

Voici notre contribution pour l’ensemble de l’année 2021 :

Notre charge fiscale totale (combinant les impôts et les taxes) a atteint 2,1 milliards de dollars canadiens.

Nos impôts directs se sont élevés au total à 431 millions de dollars canadiens. Les cotisations sociales des employeurs représentaient la majeure partie de ce chiffre.

Les taxes indirectes que nous avons perçues en raison de nos activités commerciales au Canada représentaient 1,6 milliard de dollars canadiens supplémentaires.

Dans une analyse réalisée en 2022 par PwC comparant les prélèvements d’impôts et de taxes d’Amazon au Canada en 2020 avec l’enquête Total Tax Contribution (charge fiscale totale) menée auprès de 69 membres du Conseil canadien des affaires, Amazon s’est classée parmi les 20 premiers répondants sur le plan des impôts payés, et parmi les 15 premiers sur le plan des taxes perçues. Amazon Canada s’est également classée parmi les 15 premières entreprises en matière de charge fiscale totale globale.

Nous sommes fiers de continuer à investir au Canada et nous nous engageons à continuer de contribuer à l’économie canadienne, de servir nos clients, de créer des emplois, de favoriser l’innovation et d’ouvrir de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes.