Estou na Amazon há 22 anos e este período de festas de fim de ano é realmente único, para dizer o mínimo. Sou grato às nossas equipes que continuam a desempenhar um papel vital servindo suas comunidades. À medida que entramos no pico deste período, queremos compartilhar nossa gratidão por meio de outro bônus especial de reconhecimento, totalizando mais de US$ 500 milhões para nossos funcionários de linha de frente. Os funcionários de operações no Brasil contratados de 1 a 30 de novembro estão aptos a um bônus de BRL$ 200 (para aqueles que atuam em tempo integral) e BRL$ 100 (para os de meio período).

Junto com os bônus de fim de ano, somente neste trimestre estamos investindo mais de US$ 750 milhões em pagamentos adicionais para nossa força de trabalho da linha de frente que recebe por hora trabalhada. Isso eleva o total gasto em bônus e incentivos especiais para nossas equipes globalmente a mais de US$ 2,5 bilhões em 2020, incluindo um bônus de agradecimento de US$ 500 milhões no início deste ano.

Nossas equipes estão fazendo um trabalho incrível atendendo às necessidades essenciais dos clientes, ao mesmo tempo que ajudam a trazer a alegria do fim de ano, muito necessária para famílias socialmente distantes em todo o mundo. Nunca estive mais grato e orgulhoso de nossos times.

Obrigado,

Dave