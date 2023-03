Lee este artículo en inglés .

¿Sabías que, además de Prime Video, Amazon también ofrece un servicio de streaming completamente gratuito con miles de películas, programas y contenido original de mucho éxito? Se llama Amazon Freevee y es un servicio de transmisión con publicidad que te permite ver todo tipo de películas y programas de televisión diferentes de forma gratuita.

¿Te interesa conocer más? A continuación todo lo que necesitas saber sobre Freevee.

¿Qué es Freevee?

Amazon Freevee, anteriormente IMDb TV, es un servicio de transmisión de video con miles de películas y programas de TV premium, incluidos originales y canales de transmisión de TV gratuitos con publicidad (canales FAST), disponibles en cualquier momento y de forma gratuita.

¿Qué hay en Freevee?

Una amplia variedad de contenido está disponible en Freevee. Desde una biblioteca en constante actualización de películas y series de TV populares ampliamente atractivas en una variedad de géneros, que incluyen comedia, drama, suspenso y animación, hasta más de 150 canales FAST siempre activos, hay algo para todos.

Freevee ofrece a los espectadores contenido original, incluyendo el drama criminal Bosch: Legacy; el programa judicial ganador de un Emmy, Judy Justice; la serie sobre llegar a la mayoría de edad High School; la serie de diseño de realidad Hollywood Houselift con Jeff Lewis; la serie de comedia Sprung; documental musical Post Malone: Runaway; drama de robos Apalancamiento: Redención; el thriller de espionaje Alex Rider; y las docuseries deportivas UNINTERRUPTED's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers. Freevee ofrece a los clientes el contenido que esperarían ver en un servicio pago.

¿Dónde puedo ver Freevee?

Si ya tienes Prime Video, puedes ver contenido de Freevee directamente a través de la aplicación de Prime Video. Freevee también está disponible como una aplicación independiente en una variedad de dispositivos, incluyendo todos los dispositivos Amazon Fire TV, dispositivos móviles iOS y Android, Xbox, PlayStation 5 y Smart TVs. Si inicias sesión en la aplicación con tu nombre de usuario y contraseña de Amazon.com, recibirás recomendaciones personalizadas de películas y programas de televisión.

Si Freevee no está disponible en tu dispositivo, puedes transmitir títulos de Freevee desde tu navegador web en el sitio web de Amazon o la aplicación Prime Video a través del canal Freevee. Freevee está actualmente disponible en los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.