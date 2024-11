El año pasado, lanzamos el Fire TV Soundbar, que desde entonces se ha convertido en una de las barras de sonido más vendidas de Amazon. Ahora, con la introducción de la nueva serie Fire TV Soundbar Plus, mejorar a una experiencia de audio de cine en casa inmersiva es aún más simple, accesible y personalizable. En el corazón de la serie está la Fire TV Soundbar Plus, una barra de sonido todo en uno de 3.1 canales con soporte para Dolby Atmos, DTS:X y DTS TruVolume, que envuelve a los oyentes en graves profundos y potentes y una claridad brillante. Con una sintonización precisa, un ajuste personalizable del Mejorador de Diálogos y un amplio rango de frecuencia, la Fire TV Soundbar Plus captura cada detalle audible, desde susurros hasta explosiones atronadoras. La barra de sonido de 37 pulgadas cuenta con cuatro modos de escucha preestablecidos: Película, Música, Deportes y Noche, diseñados expertamente para optimizar el audio sin importar el contenido. La configuración es fácil: simplemente enciende la barra de sonido y conecta el cable HDMI incluido en el puerto HDMI ARC/eARC del televisor.