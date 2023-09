Read this article in English.

Si te encanta leer y siempre estás buscando tu próxima lectura, te encantará Kindle Unlimited. Nuestro equipo diseñó esta suscripción para una amplia variedad de lectores, desde los ocasionales que buscan probar un nuevo autor, hasta lectores ávidos que siempre están inmersos en un libro.

Con Kindle Unlimited tienes a tu disposición una selección en crecimiento constante de más de 4 millones de libros digitales, audiolibros, cómics y revistas. Aquí encontrarás todo lo que debes saber sobre Kindle Unlimited, incluidas las preguntas frecuentes y cómo puedes comenzar hoy a ser parte.



¿Cómo funciona Kindle Unlimited?

Kindle Unlimited es una suscripción mensual que brinda a los miembros acceso a más de 4 millones de libros digitales, así como a miles de audiolibros, cómics y revistas. Una vez que actives tu suscripción, podrás comenzar a descargar títulos inmediatamente del catálogo de Kindle Unlimited.

Kindle Unlimited funciona con todos los dispositivos Kindle, así como con tu teléfono, computadora o tableta a través de la aplicación gratuita de Kindle.

Kindle Unlimited es una forma de pedir prestados millones de títulos, sin fecha de vencimiento como en las bibliotecas. Los miembros de Kindle Unlimited pueden leer y conservar hasta 20 títulos a la vez antes de devolverlos.

¿Qué libros están incluidos con Kindle Unlimited?

Kindle Unlimited incluye una amplia variedad de géneros y títulos, desde populares best sellers como ‘Reminders of Him’ de Colleen Hoover y ‘Things We Never Got Over’ de Lucy Score, hasta clásicos modernos como ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ y obras de no ficción que invitan a la reflexión como ‘Sapiens: una breve historia de la humanidad’ de Yuval Noah Harari. Puedes buscar categorías como biografías y memorias, romance, autoayuda, misterio y suspenso y más para encontrar tu próxima lectura. En total, Amazon ofrece acceso a más de 4 millones de libros digitales con Kindle Unlimited.

Busca la insignia Kindle Unlimited en la Tienda Kindle y selecciona el botón "Leer gratis" para registrarte y comenzar a leer. Explora la biblioteca de Kindle Unlimited y descubre nuevas y notables adiciones.



¿Qué audiolibros están incluidos con Kindle Unlimited?

La narración de audio está disponible para miles de títulos de Kindle Unlimited. Simplemente busca el ícono de auriculares al lado del logotipo de Kindle Unlimited en cada título. Explora los audiolibros de Kindle Unlimited.



¿Qué revistas se incluyen con Kindle Unlimited?

Kindle Unlimited ofrece una selección de suscripciones a revistas y periódicos populares, incluidos USA Today, Reader's Digest, Men's Health, People Magazine y Bloomberg Businessweek, entre otros. Explora las revistas de Kindle Unlimited aquí.

¿Necesito tener un Kindle para usar Kindle Unlimited?

¡Para nada! Puedes descargar y leer libros disponibles en Kindle Unlimited en tu navegador móvil o de escritorio, o mediante la aplicación de Kindle gratuita. La aplicación de Kindle está disponible en iOS, Android, Mac, PC y web, y está incluida en todas las Fire Tablets de Amazon. Por supuesto, siempre puedes leer en tu Kindle, incluidos Kindle Paperwhite, Oasis y Scribe.



¿Cuántos libros Kindle Unlimited puedes pedir prestados a la vez?

Puedes pedir prestados hasta 20 libros digitales, audiolibros o cómics a la vez. Las suscripciones a revistas no cuentan para tu límite de préstamos.



¿Kindle Unlimited es gratuito con Prime?

No. Kindle Unlimited es una membresía distinta que ofrece a los miembros acceso a más de 4 millones de libros digitales, audiolibros, cómics y revistas. Prime Reading es otro gran beneficio de la membresía de Amazon Prime con acceso a miles de títulos.



¿Cuánto cuesta Kindle ilimitado?

En Estados Unidos, la suscripción a Kindle Unlimited cuesta 11,99 dólares al mes más impuestos.



¿Dónde está disponible Kindle Unlimited?

La membresía Kindle Unlimited está disponible en EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Brasil, Japón, India, Francia, Alemania, Italia, España y Australia.



¿Cómo cancelo mi suscripción a Kindle Unlimited?

Puedes cancelar tu suscripción a Kindle Unlimited en cualquier momento. Simplemente ve a ‘Administrar mi membresía Kindle Unlimited’ y selecciona "Cancelar suscripción Kindle Unlimited".

Tu membresía permanecerá activa hasta la próxima fecha de facturación, después de la cual perderás acceso a tus títulos de Kindle Unlimited. Si cancelas tu membresía, no recibirás un reembolso de las cuotas ya pagadas anteriormente.

¿Vale la pena Kindle Unlimited?

Kindle Unlimited tiene algo para todos. Si eres un lector ávido que termina los libros rápidamente, o un lector ocasional que disfruta de muchos tipos de contenido, deberías probar la suscripción. Una vez que experimentes la amplia selección y la facilidad de préstamo de Kindle Unlimited, será difícil volver atrás.

Pero no te dejes llevar simplemente por lo que decimos. Esto es lo que dicen algunos de nuestros miembros actuales:

“Como ávida lectora, poder acceder a tantos libros disponibles en KU por un precio mensual es una opción más económica que tener que comprar cada libro individualmente. Aunque lamentablemente no todos mis autores favoritos están disponsibles en KU, he podido encontrar autores similares que sí están, ganando así nuevos favoritos” —Christina

“No hubiera podido permitirme leer tantos libros si no fuera por KU. También me permite probar nuevos autores y series. Como no necesito pagar más, estoy dispuesta a probar libros/autores en los que normalmente dudaría en gastar dinero” —Liya

