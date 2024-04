Llevar el icónico mundo post-apocalíptico de Fallout a Prime Video ha sido una labor de amor. Adéntrate entre bastidores con el productor ejecutivo.

Read this article in English.

Basado en una de las franquicias de videojuegos más celebradas de todos los tiempos, Fallout se estrena exclusivamente en Prime Video el 10 de abril en más de 240 países y territorios de todo el mundo. La ambiciosa nueva serie de Amazon MGM Studios ofrece un imaginativo mundo post-apocalíptico con una hermosa atmósfera retro futurista, personajes matizados y espectaculares escenarios para explorar.

Ambientada en Los Ángeles en el año 2296, 219 años después de que un apocalipsis nuclear devastara el planeta, la narrativa de Fallout sigue a una pequeña parte privilegiada de la población que vive en lujosos Refugios subterráneos (Bóvedas), y a las desafortunadas almas que viven en la superficie irradiada luchando por sobrevivir a la violencia y la anarquía que azotan a los habitantes.

La franquicia de videojuegos Fallout es uno de los títulos más exitosos de la industria, con decenas de millones de copias vendidas en todo el mundo y numerosos elogios, incluyendo una inducción en el Salón de la Fama de los Videojuegos por Computer Gaming World, y ha sido aclamado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos por IGN y Polygon.

Fue una tarea titánica llevar la extensa historia y dinámica construcción de mundo de Fallout de las consolas de videojuegos a una serie de acción en vivo en Prime Video. Una de las figuras clave en este proceso de desarrollo es el productor ejecutivo y director de Bethesda Game Studios, Todd Howard, quien ha sido parte del universo Fallout durante más de una década como director y productor de juegos. Howard es una de las figuras más influyentes en los videojuegos. En 2017, fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas y fue nombrado por IGN como uno de los 100 mejores creadores de juegos de todos los tiempos.

“No queríamos adaptar un juego específico", dijo Howard. “Queríamos avanzar la línea de tiempo y contar una nueva historia en el mundo porque el mundo de Fallout siempre ha sido el personaje principal en nuestros juegos. Asociarnos con Jonathan Nolan en esto y contar una nueva historia nos ayudó a dar vida al mundo de Fallout.”

Con un lienzo narrativo tan grande a su disposición para la primera temporada de Fallout, Howard, el productor ejecutivo y director Jonathan Nolan (Batman Begins, Westworld), y los co-showrunners Geneva Robertson-Dworet (Capitan Marvel) y Graham Wagner (The Office, Silicon Valley) descubrieron que encontrar la historia adecuada para contar no fue tarea fácil.

Nolan (Batman Begins, Westworld), quien también dirige los tres primeros episodios de Fallout, quedó cautivado instantáneamente por el mundo después de jugar Fallout 3. “Me encantó la ambición de ese mundo,” dijo Nolan. “Me encantó el tono. Me encantó lo extraño que es. Me encantó que pudieras trazar tu propio camino a través de este mundo, que fue uno de los desafíos más difíciles de resolver durante el desarrollo de la serie. Empecé como un fan de los juegos, y luego tuve la oportunidad de sentarme con Todd y escuchar esta deliciosa propuesta de tomar este increíble universo y encontrar una manera de darle vida en la pantalla. Es simplemente irresistible.”

El proceso de desarrollar una versión de acción en vivo de Fallout es algo que Howard ha estado considerando durante más de una década. “Me reuní por primera vez con los productores en 2009", dijo Howard. “Eran grandes personas, muy exitosas, y yo no quería hacer nada de eso. Simplemente no veía a Fallout traducido en una película de dos horas. Cuando la televisión de prestigio comienza a madurar, empiezas a pensar que este sería el enfoque correcto. Esto tiene el tiempo y el paisaje literal para hacerle justicia. Me encanta el trabajo que Jonah hizo en películas como The Dark Knight e Interstellar, se puede ver Interstellar por todas partes en Starfield, el último juego que hice, en cuanto a inspiración, y luego ver Westworld y los otros programas en los que trabajó. Afortunadamente, hicimos clic, y el proceso ha sido disfrutable.”

El co-showrunner Graham Wagner disfrutó la oportunidad de trabajar con Howard y su equipo en Bethesda, quienes fueron tremendamente útiles para asegurar que la serie fuera lo más auténtica posible.

“Todd fue un fantástico colaborador", dijo Wagner. “Nunca sentí que intentara meterse y obligarnos a hacer cosas que no queríamos hacer. Simplemente nos pedía leer los guiones y decía: '¿Sabéis qué? Nos metimos en problemas en esa área. Vigilad eso.' Fue un gran consejo de alguien que ya ha tenido conversaciones similares. Eso fue increíblemente útil. Y luego James Altman de Bethesda estuvo presente en el set todos los días, asegurándose de que lo estábamos haciendo bien y de que no estábamos destruyendo accidentalmente 25 años de canon. Así que, si alguna vez volábamos el canon, lo hacíamos con intención.”

Uno de los aspectos más fascinantes de Fallout es su estética retro futurista, que se aplica a todos los edificios, ropa y armas de esta historia alternativa. Fallout existe en el futuro, pero no es el futuro como lo imaginamos en nuestra mente contemporánea.

“Parte de lo que hace a Fallout el más único es el mundo antes de que cayeran las bombas, antes del apocalipsis", dijo Howard. “La forma en que imaginamos el futuro, digamos en los años '50 y '60 cuando la energía nuclear surge, y ves el arte de esa época, robots y coches alimentados por energía nuclear. Ese futuro llega al pasado, pero luego todo sale terriblemente mal. Y está el viejo agáchate y cúbrete, esta ingenuidad del futuro nuclear. Si ves una bomba, sólo ponte debajo de tu escritorio, levanta el pulgar, todo irá bien. Así que es esa ingenuidad mezclada con la crudeza del páramo que llega a ser. Así que va entre esa crudeza y ese guiño a la cámara con humor negro.”

Para ayudar a construir el fascinante mundo de Fallout desde cero, Howard y su equipo en Bethesda trabajaron estrechamente con el diseñador de producción Howard Cummings para asegurarse de que Fallout se veía y sentía lo más fiel posible al material original. “Compartimos todo lo que teníamos hasta los archivos en 3D. Así, tenían las mallas y la obra de arte del juego real. Tenían grandes diseños de producción, utilizando cosas como impresoras 3D. Y cada vez que iban a cambiar algunas cosas, nos lo consultaban, incluso los cambios menores. Hubo mucha atención al detalle desde el principio.”

Uno de los enormes sets interiores en la Temporada Uno de Fallout es la Bóveda, uno de los muchos búnkeres subterráneos, cada uno capaz de albergar a un pueblo lleno de gente, creados por la enigmática Corporación Vault-Tec, que fue construida en un enorme plató en Nueva York. Para Howard, fue como ver uno de sus juegos cobrar vida de formas que nunca habría imaginado.

"Quedé asombrado. Estaba en cada pequeño detalle", dije. "También hay algo único: cómo construyen las bóvedas subterráneas. Las paredes no son de concreto. Lo son, pero están moldeadas de madera. Así que, hay un grano de madera, lo cual es raro. La mayoría de las personas no lo saben. En los juegos, puedes ver un poco la madera en el concreto. Y cuando entré en la bóveda en el set, me acerqué pensando, incluso tienen el grano de madera sutil, lo cual no creo que una cámara pudiera captar. Pero así es como se vierte el concreto para esas cosas. Y hasta los ordenadores, las luces, los botones, incluso el panel de control para la puerta gigante de la bóveda, pero también las pequeñas puertas de la bóveda para las cosas individuales, se ven bien, funcionan. Es simplemente increíble. Me dejó sin aliento."

Mientras que la franquicia de Fallout tiene más de seis títulos de videojuegos y un número aparentemente interminable de historias para explorar, estaba emocionado de que la serie dedicara más tiempo al pasado, antes del apocalipsis nuclear, algo que los juegos no han profundizado tanto.

"Fallout 4 fue donde quería mostrar el pasado, y me encantó la apertura del juego. Pero después de eso, pensé, 'No hicimos suficiente de eso'. Y eso fue una de mis notas al principio, y lo que Graham y Geneva hicieron profundizando inteligentemente en cosas que no habíamos hecho en los juegos, como el Pánico Rojo, cuál era el sentimiento del comunismo en América, y ¿qué está realmente tramando Vault-Tec?”

Vault-Tec es la corporación de defensa prebélica que diseñó y vendió las Bóvedas para proteger a la parte más afluente de la población en caso de un holocausto nuclear. "Vault-Tec era algo que interesaba a Graham y Geneva", dije. "Estaban interesados en qué hace funcionar a Vault-Tec, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Hay otros planes en marcha? Y tuve muchas conversaciones con ellos al respecto, y creo que lo que aportaron fue fresco y único, pero no quiero arruinarlo para ti".

Incluso con todos los guños y asentimientos a aquellos familiarizados con los videojuegos de Fallout, sabía que la serie tenía que ser accesible para aquellos que se sumergen por primera vez en esta visionaria visión post apocalíptica. "Cada vez que hacemos un juego, asumimos que nadie ha jugado a Fallout. El show también lo hace, donde la construcción del mundo y la historia están ahí para explicar cómo llegó el mundo a donde está, pero vamos a sumergirnos y abordar estos personajes y esta historia de una manera nueva y fresca."

No puedo esperar para presentar Fallout a una nueva audiencia que nunca ha jugado los juegos. "Simplemente creo que el mundo de Fallout es asombroso", dije. "Para muchas personas, el juego puede ser intimidante. No quieren sentarse y aprender, o no pueden controlar. Mi madre no juega a Fallout. Así que, simplemente estoy emocionado de que la gente experimente este mundo y todo lo impresionante que tiene, y lo llevará a nuevas audiencias y fanáticos de la serie, quienes experimentarán algo nuevo en él."

Mira Fallout en Prime Video a partir del 10 de abril.