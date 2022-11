Lee este artículo en inglés .

Amazon hace que sea aún más fácil para los fanáticos disfrutar la Copa Mundial de la FIFA 2022 y anima a los fanáticos a vivir toda la emoción desde su propia casa. El torneo internacional comienzó el 20 de noviembre y, por primera vez, no se jugará durante la temporada de verano del hemisferio norte. Para prepararte, entra a la página Central de Aficionados de la Copa Mundial de Amazon, donde encontrarás todo lo que necesitas para ver los partidos. Además, aprende más acerca de la historia internacional del fútbol y jugadores legendarios con sugerencias de qué ver, a qué jugar, y qué escuchar entre los partidos.

Obtén todo tu equipo para fanáticos en un solo lugar

Los balones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2022, junto con las camisetas y bufandas de tus equipos favoritos, están disponibles en la página World Cup Fan Central de Amazon, todo a tu alcance con el envío Amazon Prime rápido y gratuito. Los fanáticos de los videojuegos pueden ser parte de la experiencia con la colección de videojuegos FIFA de Electronic Arts en Amazon. Además, los clientes pueden comprar los artículos favoritos de la Copa Mundial en la tienda hispana de Amazon incluyendo camisetas oficiales y polos de los jugadores icónicos de América Latina y una amplia variedad de zapatos de fútbol de marcas internacionales. ¿Apoyas a la Selección Nacional Masculina de EE.UU.? Visita la tienda de la marca US Soccer, que presenta una variedad de productos con licencia oficial.

Sumérgete aún más en la Copa del Mundo

Disfruta del contenido temático de fútbol en Prime Video, que incluye:

Good Rivals : una docuserie de tres partes sobre una de las competencias más singulares e intensas en el deporte internacional: la rivalidad entre las selecciones de fútbol masculino de México y Estados Unidos.

: una docuserie de tres partes sobre una de las competencias más singulares e intensas en el deporte internacional: la rivalidad entre las selecciones de fútbol masculino de México y Estados Unidos. El Presidente - The Game of Corruption : una nueva serie Amazon Original del guionista Armando Bo, ganador del Premio de la Academia, que ofrece una mirada satírica, ingeniosa y, a menudo, escandalosa sobre el negocio internacional del fútbol.

: una nueva serie Amazon Original del guionista Armando Bo, ganador del Premio de la Academia, que ofrece una mirada satírica, ingeniosa y, a menudo, escandalosa sobre el negocio internacional del fútbol. Hugo Sánchez: The Goal and the Glory : un documental que sigue la fenomenal trayectoria de Hugo Sánchez, ampliamente considerado como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, que explora su increíble carrera como jugador y entrenador, y su obsesión personal con el éxito.

un documental que sigue la fenomenal trayectoria de Hugo Sánchez, ampliamente considerado como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, que explora su increíble carrera como jugador y entrenador, y su obsesión personal con el éxito. ViX+ : el servicio de streaming de TelevisaUnivision con la oferta más grande en el mundo de contenido de entretenimiento, noticias y deportes en español, ahora está disponible en Prime Video Channels y ofrece miles de horas de programación de fútbol.

Los fanáticos del fútbol no querrán perderse una entrevista con el entrenador de la selección nacional masculina de EE.UU., Gregg Berhalter, en el legendario pódcast de fútbol Men in Blazers, presentado por Roger Bennett y Michael Davies, que se transmitió en vivo en la aplicación Amp después que se anunciara la lista de convocados a la Copa Mundial; la entrevista está disponible para poder reproducirse en Amazon Music. No te pierdas el nuevo libro ilustrado de Bennett y Davies, Men in Blazers Presents Gods of Soccer: The Pantheon of the 100 Greatest Soccer Players (According to Us). El libro comparte las historias de David Beckham, Alex Morgan, Garrincha, Briana Scurry y otros futbolistas icónicos que representan la perseverancia, la creatividad y la pura suerte del “deporte hermoso”. El libro está disponible en la librería de Amazon en la edición impresa y en Kindle.

Además, Amazon Music y su streaming gratuito para miembros de Amazon Prime, tiene playlists que han sido seleccionadas para los próximos partidos tales como:

Play Your Passion la playlist que debes poner para oír los himnos oficiales del fútbol, incluyendo “Hayya Hayya (Better Together)” por Trinidad Cardona, Davido, y AISHA, “Light the Sky” por Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, y Manal Benchlikha, “Arhbo” por Ozuna con GIMS.

la que debes poner para oír los himnos oficiales del fútbol, incluyendo “Hayya Hayya (Better Together)” por Trinidad Cardona, Davido, y AISHA, “Light the Sky” por Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, y Manal Benchlikha, “Arhbo” por Ozuna con GIMS. Play Your Passion: Men In Blazers : una selección especial de himnos de partidos no tan conocidos, elegida por los propios Men In Blazers.

: una selección especial de himnos de partidos no tan conocidos, elegida por los propios Men In Blazers. 2022 USMNT: Official Playlist una playlist exclusiva de “canciones que despiertan el fervor” cuidadosamente creada por miembros del equipo nacional masculino de EE. UU. de este año, incluyendo al jugador Tim Weah.

una exclusiva de “canciones que despiertan el fervor” cuidadosamente creada por miembros del equipo nacional masculino de EE. UU. de este año, incluyendo al jugador Tim Weah. Game Hype : una colección definitiva de himnos de fútbol que abarca toda una era con clásicos como “Seven Nation Army” por los White Stripes y “We Will Rock You” por Queen, que animan a los aficionados en los partidos más importantes del mundo.

¡Sintoniza!

En los EE. UU., la aplicación FOX Sports en Fire TV es donde encontrarás una función de Alexa exclusiva de Fire TV: mientras estás en medio de un juego, solo di "Alexa, ponte al día con los momentos destacados" y revisa lo que hayas perdido. También puedes preguntar, “Alexa, ¿cuándo juega Estados Unidos?” o “Alexa, ¿cómo quedó el partido de México?”

Fire TV ofrece una variedad de productos que hacen que vivas la acción del juego desde la comodidad de tu hogar:

Fire TV Omni QLED Series : lanzada en octubre, es la última incorporación a la serie Amazon Fire TV Omni y la primera línea de TV que presenta la nueva Fire TV Ambient Experience. La serie Fire TV Omni QLED reinventa lo que se puede esperar de un televisor inteligente: una experiencia cinematográfica inmersiva que puede controlarse por completo con tu voz, por medio de Alexa, incluso cuando el televisor está apagado.

: lanzada en octubre, es la última incorporación a la serie Amazon Fire TV Omni y la primera línea de TV que presenta la nueva Fire TV Ambient Experience. La serie Fire TV Omni QLED reinventa lo que se puede esperar de un televisor inteligente: una experiencia cinematográfica inmersiva que puede controlarse por completo con tu voz, por medio de Alexa, incluso cuando el televisor está apagado. El nuevo 3rd-Generation Fire TV Cube : nuestro reproductor multimedia de streaming más rápido navega sin problemas entre tus dispositivos de entretenimiento, incluido el decodificador de cable, la consola de juegos y la cámara web, y es el primer reproductor multimedia de streaming compatible con Wi-Fi 6E.

: nuestro reproductor multimedia de más rápido navega sin problemas entre tus dispositivos de entretenimiento, incluido el decodificador de cable, la consola de juegos y la cámara web, y es el primer reproductor multimedia de compatible con Wi-Fi 6E. Fire TV Stick 4K Max : el streaming stick más poderoso de Fire TV a la fecha te permite ver televisión en vivo y gratis con más de 1 millón de películas y episodios de televisión y un control remoto por voz Alexa.

: el más poderoso de Fire TV a la fecha te permite ver televisión en vivo y gratis con más de 1 millón de películas y episodios de televisión y un control remoto por voz Alexa. Hisense ULED Serie Quantum Dot QLED 4K UHD televisor inteligente de 50 pulgadas : este es el televisor que su antiguo televisor quiere ser, con tecnologías ULED exclusivas que mejoran el color, el brillo y el movimiento en la pantalla, Fire TV incorporado para disfrutar de un mundo del entretenimiento y controles de voz de Alexa, así como conectividad Blutooth integrada para conectar de forma inalámbrica barras de sonido, auriculares o componentes estéreo.

: este es el televisor que su antiguo televisor quiere ser, con tecnologías ULED exclusivas que mejoran el color, el brillo y el movimiento en la pantalla, Fire TV incorporado para disfrutar de un mundo del entretenimiento y controles de voz de Alexa, así como conectividad Blutooth integrada para conectar de forma inalámbrica barras de sonido, auriculares o componentes estéreo. Echo Show 15 : Echo Show 15 es un Echo Show completamente nuevo con una hermosa pantalla de 15,6 pulgadas que puede montar en su pared o colocar en su mostrador. Con su pantalla grande y soporte para transmisión de video de 1080p, Echo Show 15 también puede funcionar como el televisor en su cocina. Los clientes pueden ver los juegos en Tubi, SLING TV o la aplicación Hulu + Live TV. (Es posible que se requiera una suscripción a algunos de estos servicios).

Dirígete a la página de inicio de “Ways to Watch” de la Copa Mundial de Fire TV, que incluye el calendario del torneo, las aplicaciones que los clientes pueden usar para ver los partidos (transmitidos en los EE. UU. por Fox y Telemundo), así como información destacada y contenido extra de lo que sucede detrás de las cámaras. Los clientes también pueden adquirir los productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Amazon directamente a través de su Fire TV.

