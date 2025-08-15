Coincidiendo con el 40o aniversario de los eventos reales, la segunda y última temporada de Cada Minuto Cuenta regresa con diez episodios, el 12 de septiembre a través de Prime Video.
Cada Minuto Cuenta, cuya primera temporada estrenó en noviembre de 2024, narra las horas críticas del terremoto de magnitud 8.1 y sus réplicas, así como sus efectos en la población, en las autoridades de alto rango y los tomadores de decisiones en la Ciudad de México.
Cómo ver ‘Cada Minuto Cuenta’ en Prime Video
Cada Minuto Cuenta estará disponible para ver a partir del viernes 12 de septiembre a través de Prime Video, que está incluido con una membresía de Amazon Prime. Prime está disponible por $14.99 al mes o $139 al año. Hay muchos otros beneficios de una membresía Prime, incluyendo envío rápido y gratuito en millones de artículos y grandes ahorros en ofertas y descuentos exclusivos.
Amazon también ofrece opciones de membresía con descuento que proporcionan los mismos beneficios de una membresía Prime regular a solo el 50% del costo. Los adultos jóvenes (de 18 a 24 años) y los estudiantes universitarios pueden probar Prime para Jóvenes Adultos con una prueba de seis meses, y luego pagar solo $7.49 al mes, o $69 al año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden probar Prime Access durante 30 días antes de pagar $6.99 al mes.
¿De qué trata la segunda temporada de ‘Cada Minuto Cuenta’?
La temporada 2 comienza 24 horas después del terremoto y poco después de que el Dr. Ángel quedó atrapado en los escombros sin que nadie sepa de él. Las actividades de rescate continúan paralizadas por el gobierno, Pepín y sus compañeros de clase se unen a los voluntarios de su escuela derrumbada, y Camila descubre un oscuro secreto que involucra al ejército.
Mientras todo esto sucede, la inminente réplica del terremoto inicial es una amenaza cada vez más latente.
¿Quiénes son el elenco y el equipo detrás de 'Cada Minuto Cuenta'?
En la segunda temporada, los miembros del elenco que regresan incluyen a Osvaldo Benavides, Maya Zapata, Antonio de la Vega, Miriam Balderas, Jesús Zavala, Azalia Ortiz y Luis Fernando Peña. Entre las caras nuevas se encuentran Gerardo Trejoluna, Lucila Olalde y otros.
Dirigida y coescrita por Jorge Michel Grau (Somos lo que hay, Perdida), Cada Minuto Cuenta fue coescrita por Alfredo Félix-Díaz, Victoria Orvañanos, Natalie Quevedo, Alejandro Valenzuela y Venancio Villalobos, y producida por Amazon MGM Studios y Traziende Films.
¿Qué más hay en Prime Video?
Hay muchas otras series dramáticas ficcionalizadas basadas en eventos reales en Prime Video, como Thirteen Lives, Chernobyl y Deepwater Horizon.
Prime Video es un destino de entretenimiento de primera categoría que ofrece a los clientes una amplia colección de programación premium en una sola aplicación disponible en miles de dispositivos. Los miembros Prime pueden personalizar su experiencia de visualización y encontrar sus películas, series, documentales y deportes en vivo favoritos, incluyendo series y películas producidas por Amazon MGM Studios; favoritos de los fans con licencia; y programación de suscripciones adicionales de Prime Video como Apple TV+, Max, Crunchyroll y MGM+. Todos los clientes, independientemente de si tienen una membresía Prime o no, pueden alquilar o comprar títulos a través de la tienda Prime Video, y pueden disfrutar de aún más contenido gratuito con anuncios.
Noticias y historias tendencia
- Todo lo que necesitas saber sobre Amazon Haul—una amplia selección de productos de $20 o menos, con la mayoría en menos de $10
- Grubhub+ es gratis con Prime y los miembros ahorran un promedio de $300 al año—así es cómo hace que la entrega de comida sea más conveniente y asequible
- Respuestas a todas tus preguntas sobre la suscripción de lectura Kindle Unlimited
- Amazon Prime Day 2025: Un vistazo a algunas de las mejores ofertas