Read this article in English.
Coincidiendo con el 40o aniversario de los eventos reales, la segunda y última temporada de Cada Minuto Cuenta regresa con diez episodios, el 12 de septiembre a través de Prime Video.
Cada Minuto Cuenta, cuya primera temporada estrenó en noviembre de 2024, narra las horas críticas del terremoto de magnitud 8.1 y sus réplicas, así como sus efectos en la población, en las autoridades de alto rango y los tomadores de decisiones en la Ciudad de México.
Spotify-like music app interface showcasing insights and sharing features

Descubre tus Insights personales de escucha en Amazon Music

Insights es el nuevo destino donde puedes descubrir y celebrar tu historial musical, que ya está disponible para los clientes.

Cómo ver ‘Cada Minuto Cuenta’ en Prime Video

Cada Minuto Cuenta estará disponible para ver a partir del viernes 12 de septiembre a través de Prime Video, que está incluido con una membresía de Amazon Prime. Prime está disponible por $14.99 al mes o $139 al año. Hay muchos otros beneficios de una membresía Prime, incluyendo envío rápido y gratuito en millones de artículos y grandes ahorros en ofertas y descuentos exclusivos.
Amazon también ofrece opciones de membresía con descuento que proporcionan los mismos beneficios de una membresía Prime regular a solo el 50% del costo. Los adultos jóvenes (de 18 a 24 años) y los estudiantes universitarios pueden probar Prime para Jóvenes Adultos con una prueba de seis meses, y luego pagar solo $7.49 al mes, o $69 al año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden probar Prime Access durante 30 días antes de pagar $6.99 al mes.

¿De qué trata la segunda temporada de ‘Cada Minuto Cuenta’?

La temporada 2 comienza 24 horas después del terremoto y poco después de que el Dr. Ángel quedó atrapado en los escombros sin que nadie sepa de él. Las actividades de rescate continúan paralizadas por el gobierno, Pepín y sus compañeros de clase se unen a los voluntarios de su escuela derrumbada, y Camila descubre un oscuro secreto que involucra al ejército.
Mientras todo esto sucede, la inminente réplica del terremoto inicial es una amenaza cada vez más latente.
Child reading glowing book under blanket fort, smiling with joy

Amazon amplía la familia Kindle Colorsoft con un modelo de 16 GB y el primer Kindle a color para niños

¡Llevando color a toda la familia con nuevos dispositivos Kindle Colorsoft—disponibles desde hoy!

¿Quiénes son el elenco y el equipo detrás de 'Cada Minuto Cuenta'?

Cada Minuto Cuenta (Every Minute Counts)
En la segunda temporada, los miembros del elenco que regresan incluyen a Osvaldo Benavides, Maya Zapata, Antonio de la Vega, Miriam Balderas, Jesús Zavala, Azalia Ortiz y Luis Fernando Peña. Entre las caras nuevas se encuentran Gerardo Trejoluna, Lucila Olalde y otros.
Dirigida y coescrita por Jorge Michel Grau (Somos lo que hay, Perdida), Cada Minuto Cuenta fue coescrita por Alfredo Félix-Díaz, Victoria Orvañanos, Natalie Quevedo, Alejandro Valenzuela y Venancio Villalobos, y producida por Amazon MGM Studios y Traziende Films.

¿Qué más hay en Prime Video?

Hay muchas otras series dramáticas ficcionalizadas basadas en eventos reales en Prime Video, como Thirteen Lives, Chernobyl y Deepwater Horizon.
Prime Video es un destino de entretenimiento de primera categoría que ofrece a los clientes una amplia colección de programación premium en una sola aplicación disponible en miles de dispositivos. Los miembros Prime pueden personalizar su experiencia de visualización y encontrar sus películas, series, documentales y deportes en vivo favoritos, incluyendo series y películas producidas por Amazon MGM Studios; favoritos de los fans con licencia; y programación de suscripciones adicionales de Prime Video como Apple TV+, Max, Crunchyroll y MGM+. Todos los clientes, independientemente de si tienen una membresía Prime o no, pueden alquilar o comprar títulos a través de la tienda Prime Video, y pueden disfrutar de aún más contenido gratuito con anuncios.
A continuación, averigüe más sobre todo lo que necesitas saber sobre Amazon Haul.

Noticias y historias tendencia

  1. Todo lo que necesitas saber sobre Amazon Haul—una amplia selección de productos de $20 o menos, con la mayoría en menos de $10
  2. Grubhub+ es gratis con Prime y los miembros ahorran un promedio de $300 al año—así es cómo hace que la entrega de comida sea más conveniente y asequible
  3. Respuestas a todas tus preguntas sobre la suscripción de lectura Kindle Unlimited
  4. Amazon Prime Day 2025: Un vistazo a algunas de las mejores ofertas