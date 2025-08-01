Puntos clave
- Insights muestra hábitos de escucha personalizados y estadísticas musicales para los fans.
- Los Resúmenes Mensuales muestran los artistas, canciones, podcasts y minutos de escucha principales, así como insignias de "Oyente Top".
- Funciones adicionales llegarán más adelante este año.
Amazon Music anuncia Insights, una nueva función dentro de su aplicación que permite a los fans descubrir y celebrar sus hábitos de escucha de forma personalizada. Esta experiencia ya comenzó a implementarse a nivel mundial para usuarios de todos los niveles del servicio.
La función se estrena con “Resumen Mensual”, donde se destacan tus momentos musicales del mes: tus artistas, canciones y pódcasts más escuchados, estadísticas de reproducción y mucho más.
Además, con esta experiencia, puedes volver a escuchar esos temas memorables fácilmente o explorar el catálogo completo de tus artistas favoritos con solo un toque. Y cuando encuentres esos momentos dignos de compartir, podrás presumir tus logros musicales en redes sociales o enviarlos directamente a tus amigos.
Ya sea que descubras que las canciones que más escuchas van desde el K-pop al reggaetón o al country, o que formas parte del grupo de los fans más fieles de un artista, Insights te permite seguir, celebrar y compartir tu viaje musical de una forma única.
Cómo acceder a Insights en Amazon Music
Encontrar Insights en la aplicación de Amazon Music es muy sencillo. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:
- Descarga la última versión de la aplicación de Amazon Music en iOS o Android
- Presiona “BIBLIOTECA” en la parte inferior de la pantalla. Los clientes que tengan Insights verán el icono de Insights en la esquina superior derecha y podrán pulsarlo
- Explora todos los Insights de escucha disponibles hoy con solo deslizar y compártelos con tus amigos
Características de Insights de Amazon Music
En este momento, Insights incluye Resúmenes Mensuales, que te ofrecen una visión detallada de tus hábitos de escucha cada mes, como son:
- Artistas, canciones y pódcasts más populares
- Minutos de música y pódcasts escuchados, incluyendo el número de canciones, artistas y episodios de pódcasts reproducidos
- Desglose detallado de tus cinco artistas, canciones y pódcasts más populares
- Puede que algunos fans vean una insignia de "Oyente Destacado" que representa tu posición entre los oyentes más fieles de un artista, una canción o un pódcast
A finales de este año se lanzarán más funciones con las que podrás celebrar tus logros musicales con tus artistas favoritos y descubrir más sobre tus propios hábitos de escucha.
