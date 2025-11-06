El nuevo servicio de traducción, disponible en versión beta para una selección inicial de autores que autopublican con KDP, ofrece traducciones entre el inglés y el español y del alemán al inglés. Los autores pueden gestionar y acceder a sus traducciones en el portal de KDP, incluyendo opciones para seleccionar idiomas, definir precios y publicar contenido . Gracias a este servicio, los autores pueden publicar, en pocos días, traducciones completamente adaptadas al diseño de sus libros. Todas las traducciones son evaluadas automáticamente en cuanto a precisión antes de la publicación, y son los propios autores quienes pueden elegir si previsualizar dichas traducciones o publicarlas automáticamente.



Este lanzamiento forma parte del compromiso continuo de Amazon KDP en apoyar a autores independientes para que lleguen a audiencias globales y aumenten su potencial de ingresos. Kindle Translate ofrece servicios de traducción gratuitos para autores independientes como Roxanne St. Claire, quien ha señalado: "Durante décadas, los autores independientes no hemos podido encontrar una solución fiable y económicamente viable para la traducción a otros idiomas de nuestras obras. Con servicios como Kindle Translate, podemos llevar fácilmente nuestras historias a un amplio público internacional, lo cual representa una victoria tanto para autores como para lectores".