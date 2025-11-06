Puntos clave
- El nuevo servicio puede traducir entre inglés y español, y del alemán al inglés
- El servicio está disponible en versión beta para una selección inicial de autores que autopublican con Kindle Direct Publishing
- Los lectores verán etiquetas claras para los títulos de Kindle Translate
Amazon ha presentado hoy, en versión beta, el servicio Kindle Translate, un servicio de traducción impulsado por inteligencia artificial que facilita a los autores de Kindle Direct Publishing (KDP) compartir sus libros electrónicos con un mayor número de lectores en todo el mundo. Con menos del 5% de los títulos en Amazon.com disponibles en más de un idioma, Kindle Translate supone una nueva oportunidad para que los autores autopublicados puedan acceder a un mayor número de lectores y obtener mayores ingresos con sus obras.
El nuevo servicio de traducción, disponible en versión beta para una selección inicial de autores que autopublican con KDP, ofrece traducciones entre el inglés y el español y del alemán al inglés. Los autores pueden gestionar y acceder a sus traducciones en el portal de KDP, incluyendo opciones para seleccionar idiomas, definir precios y publicar contenido . Gracias a este servicio, los autores pueden publicar, en pocos días, traducciones completamente adaptadas al diseño de sus libros. Todas las traducciones son evaluadas automáticamente en cuanto a precisión antes de la publicación, y son los propios autores quienes pueden elegir si previsualizar dichas traducciones o publicarlas automáticamente.
Este lanzamiento forma parte del compromiso continuo de Amazon KDP en apoyar a autores independientes para que lleguen a audiencias globales y aumenten su potencial de ingresos. Kindle Translate ofrece servicios de traducción gratuitos para autores independientes como Roxanne St. Claire, quien ha señalado: "Durante décadas, los autores independientes no hemos podido encontrar una solución fiable y económicamente viable para la traducción a otros idiomas de nuestras obras. Con servicios como Kindle Translate, podemos llevar fácilmente nuestras historias a un amplio público internacional, lo cual representa una victoria tanto para autores como para lectores".
Este lanzamiento forma parte del compromiso continuo de Amazon KDP en apoyar a autores independientes para que lleguen a audiencias globales y aumenten su potencial de ingresos. Kindle Translate ofrece servicios de traducción gratuitos para autores independientes como Roxanne St. Claire, quien ha señalado: "Durante décadas, los autores independientes no hemos podido encontrar una solución fiable y económicamente viable para la traducción a otros idiomas de nuestras obras. Con servicios como Kindle Translate, podemos llevar fácilmente nuestras historias a un amplio público internacional, lo cual representa una victoria tanto para autores como para lectores".
Por su parte, Kristen Painter, también autora de KDP, añadió: "Las traducciones a idiomas extranjeros abren puertas a nuevos lectores en todo el mundo y dan una segunda vida a nuestros títulos. Es una de las estrategias más inteligentes para expandir tanto el alcance como los ingresos".
Los libros electrónicos traducidos usando Kindle Translate estarán disponibles para compra y descarga en la tienda de Amazon. Al igual que sucede con el libro original, los lectores verán etiquetas claras y tendrán la opción de previsualizar las páginas de los títulos de Kindle Translate. Además, las obras traducidas podrán optar a inscribirse en KDP Select e incluirse en Kindle Unlimited. Los lectores podrán acceder a títulos recién traducidos a medida que se introduzcan más idiomas, dándoles así la oportunidad de descubrir un creciente catálogo de libros.
Noticias y historias tendencia
- Cómo ver 'Cada Minuto Cuenta', que pronto regresará a Prime Video
- Todo lo que necesitas saber sobre Amazon Haul—una amplia selección de productos de $20 o menos, con la mayoría en menos de $10
- Descubre tus Insights personales de escucha en Amazon Music
- Grubhub+ es gratis con Prime y los miembros ahorran un promedio de $300 al año—así es cómo hace que la entrega de comida sea más conveniente y asequible