Para celebrar el Día de la Madre, hablamos con cuatro fantásticas mamás de Amazon sobre cómo lidiaron con el balance entre la vida familiar y laboral mientras tuvieron que ocupar muchos otros roles a lo largo del año pasado. Sigue leyendo para saber más sobre Kathleen Bennion, que tuvo a su tercer hijo hace poco, una niña, y está volviendo a trabajar de manera progresiva como socia comercial de recursos humanos en el área de People eXperience and Technology; Sally Fouts, que impulsa el compromiso de Amazon con la sustentabilidad mientras cría a sus dos hijos; Shannon Ashley, que tiene dos hijos (y una mascota) y es gerente regional de Amazon y apoya a los empleados de los centros de distribución; y Laine Lewis, que ayuda a mantener todo encaminado en su centro de logística mientras cría a su hijo.

¿Cuáles son algunos de sus trucos y consejos como madres para hacer tiempo para priorizar a su familia?

Kathleen Bennion, socia comercial sénior de recursos humanos en PXT: Estar juntos a la hora de la cena es algo que nunca nos perdemos. Para poder maximizar nuestro tiempo juntos y garantizar que estemos comiendo de modo saludable, planeo nuestras comidas para la semana en mi teléfono. Cada comida debe llevar 30 minutos o menos de preparación.

Sally Fouts, líder global de The Climate Pledge: Para ser honesta, no siempre doy prioridad a mi familia. A veces me priorizo a mí misma, a veces a mi trabajo, a veces a mis amigos. Necesito ese equilibrio para poder tener energía y concentración cuando estoy con mis hijos. Pero si hablamos de trucos de mamá, para mí lo principal es no saturar a mi familia con actividades. Puede resultar muy tentador agregar más clases de baile o planear más viajes cortos de fin de semana, pero cuando nos saturamos de cosas, me estreso y me canso.

Shannon Ashley, gerente sénior de recursos humanos de los centros de distribución: No es siempre una tarea simple, pero desde que trabajo desde mi casa le dejé muy en claro a mi equipo sobre los momentos inflexibles en los que debo dejar de trabajar. Cuando estaba en los centros de distribución, casi todos en el edificio conocían los días en los que debía recoger a los niños y sabían que no podía quedarme después de determinados horarios, sin importar las circunstancias. Llevó tiempo, pero la transparencia es un aspecto crucial de fijar prioridades.

Laine Lewis, asistente administrativa del gerente general en un centro de distribución: Siendo madre soltera, encontrar el equilibrio puede ser complejo, pero para garantizar el sostenimiento de ese balance, priorizo el tiempo con mi familia tal como lo haría con una reunión importante en el trabajo. Me aseguro de “desenchufarme” del trabajo. Recuerdo que mi empleo es para mi hijo, para poder mantenerlo y que esa es la razón total por la que hago lo que hago. Al recordarme eso, me ayuda a mantener siempre las cosas en perspectiva y equilibrio. Ser asistente del gerente es lo que hago, pero ser mamá es quien soy.

¿Puedes compartir un momento maternal gracioso del año que pasó?

Kathleen: No sé cuántas veces les grité a mis dos hijos mayores desde distintos lugares de la casa “¡Lávense las manos!” seguido 10 segundos después por “¡CON JABÓN!”. Su respuesta es casi siempre “¡¿Cómo me viste?!”. Y su reacción no tiene precio cuando les respondo “Veo TODO”.

Sally: Por alguna razón, en el verano de 2020, mis hijos que tenían en ese momento 2 y 4 años decidieron que les gustaba orinar al aire libre: lo llamaban “pipí en la naturaleza”. Un día estaba sentada afuera en una llamada informal por Chime cuando de repente noté que mi hijo de dos años estaba en el fondo, haciendo pipí en la naturaleza debajo de un árbol. Nadie dijo nada, pero estoy segura de que se vio en la cámara. ¡Ahora ya no hago llamadas por video afuera cuando mis hijos están en casa!

Shannon: Durante una llamada regional de planificación de trabajo, pensé que mi micrófono estaba silenciado cuando no lo estaba (como nos pasó a casi todos en algún momento este año), y empecé a gritarles a mis hijos que dejaran de pelearse o no se quedarían a dormir en casa de su primo. Solo cuando escuché el “DINK” de Chime me di cuenta de que no estaba silenciada y uno de los administradores me había silenciado el micrófono. Luego el chat de Chime se llenó de comentarios de “LOL”, “Jajaja” y “no te metas con mamá Shannon”. Me dio mucha vergüenza pero por suerte el equipo fue muy comprensivo y encontraron el humor del momento.

Laine: Mi hijo tiene 4 años, así que elegir solo un momento gracioso como mamá es muy difícil porque siempre está haciendo algo para morirse de risa. Pero una cosa divertida que pasó fue en su cumpleaños de 4. Ahora le gusta mucho King Kong, así que pensé que sería divertido llevarlo al San Diego Safari Park para que pudiera ver a los gorilas. Cuando los vio, empezó a gritar “¡King Kong es REAL!” y luego les mostraba su muñeco a los “King Kong”.

¿Cómo ha cambiado a lo largo del año pasado tu enfoque para crear un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar?

Kathleen: Los bloques de calendario han sido muy importantes. Ahora puedes seguir trabajando con mucha facilidad, ya que no debes trasladarte hasta y desde el trabajo. Entonces, establecer de manera deliberada los horarios de inicio y fin de la jornada de trabajo me ayudó a crear límites razonables. También intento terminar mi día al mismo tiempo que mi marido. Hacemos lo posible por ir a caminar juntos antes de buscar a los niños en la guardería (somos muy afortunados) para tener un breve momento solos.

Sally: Para mí, lo más difícil del año pasado fue la ambigüedad. Por ejemplo, no saber cuándo los niños volverían a la escuela o si las escuelas estarían abiertas en el otoño. Tuvimos que encontrar modos de conseguir más ayuda y, a pesar de que muchas de esas decisiones, logísticas, gastos y demás no estaban en nuestros planes, aprendimos que la vida es impredecible y que hay que dejar espacio para la flexibilidad. Por ejemplo, tomamos la decisión de que nuestro hijo mayor repitiera pre-K porque esa escuela se mantuvo abierta y a tiempo completo y no nos pareció que asistir a preescolar desde casa fuera una opción.

Shannon: Honestamente, este año creó unidad en el caos. Todos tuvieron que adaptarse y todos aprendimos que sin importar la situación en la que estés (seas mamá de niños o de mascotas, socios comerciales y amigos, reuniones virtuales), todos estamos en alguna versión de una curva de aprendizaje. Tener empatía mutua y encontrar el humor en el mundo en el que nos encontramos es importante.

Laine: Mi enfoque para encontrar armonía entre el trabajo y la vida familia ha cambiado a lo largo de los años, asegurándome de mantener las cosas en perspectiva y de no olvidar por qué hago lo que hago. Me encanta mi trabajo y tengo la suerte de poder encontrar satisfacción en él, pero la razón principal por la que trabajo duro y me sigo esforzando por crecer y progresar es para garantizar que pueda brindar un buen ejemplo y una buena vida para mi hijo. Al sostener esa perspectiva, me ayuda a asegurarme siempre de priorizar las cosas de modo correcto.

Si pudieras darles un consejo a las nuevas madres que trabajan en Amazon, ¿qué les dirías?

Kathleen: Que aprovechen la oportunidad del regreso progresivo al trabajo. He tenido la suerte de tener a mis tres hijos mientras trabajo en Amazon y siempre me sentí apoyada como madre que trabaja. Les diría a las nuevas mamás de Amazon que no se sientan culpables ni una vez de aprovechar el regreso progresivo. ¡Tu cuerpo acaba de hacer un enorme esfuerzo! Y esta oportunidad hace que la transición al trabajo al 100% sea mucho más fácil.

Sally: Algo que les digo a todas mis amigas que acaban de ser madres es que todo es una fase. Sin importar si es una buena fase o una mala fase, nada se mantiene igual por demasiado tiempo. Tuve una terrible depresión posparto con mi primer hijo y cuando por fin me di cuenta de que todo era una fase, me ayudó a empezar a disfrutar de los buenos momentos y a no estresarme (tanto) en los momentos difíciles. Me recuerda cuando mi abuela solía decirme “Esto también pasará”.

Shannon: ¡No estás sola! Puede que te sientas sola de vez en cuando, pero no lo estás. Anímate a contar lo que te pasa, encuentra una red de pares ¡y úsala! Necesitas personas con quienes puedas contactarte y desahogarte. Todos necesitamos una salida.

Laine: Mi mejor consejo sería que recuerden por qué están haciendo lo que hacen y también que recuerden que sus hijos solo crecerán una vez. Cada momento y cada edad son algo precioso porque pasan muy rápido. Siéntete orgullosa de tu trabajo y lo que haces, pero tu trabajo como mamá es un gran privilegio. También asegúrate de tomarte tiempo para cuidar de ti misma. Eso es algo que me resultó difícil aprender y todavía lo estoy aprendiendo. Entre lo que el trabajo y tus hijos necesitan de ti, es muy fácil ponerte a ti misma en segundo plano y, antes de que te des cuenta, no recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste un momento para ti misma. Aunque solo sea sentarte y beber una taza de café sola en la mañana, lo que sea y sin importar cuán breve sea ese momento, asegúrate de tomártelo. No se puede nutrir a los demás si no te nutres a ti misma, así que no dejes de reponerte.

¿Qué es lo que más ganas tienes de hacer con tu familia cuando se levanten las restricciones?

Kathleen: Antes de la pandemia, solíamos tener una noche de cena familiar los viernes en nuestro restaurante favorito, sin falta. Hemos sido extremadamente cuidadosos con la bebé porque fue prematura. Parece algo muy simple, pero es lo que más nos entusiasma en el futuro cercano.

Sally: Estoy segura de que no soy la única cuando digo ¡viajar! Mis hijos eran bastante pequeños al comienzo de la pandemia y no hemos tenido la oportunidad de viajar demasiado aún. Estoy ansiosa de verlos experimentar nuevos lugares, culturas, comidas... todo eso. Aunque solo sea beber un refresco en un avión ¡les va a encantar!

Shannon: 1) Conseguir una niñera e irme de vacaciones un fin de semana sin los niños porque, seamos honestas, mamá necesita una pausa y 2) un viaje a la playa CON los niños porque, a pesar de lo alocado y abrumador que es, amo a mis hijos con todo mi corazón y tengo muchas ganas de pasar tiempo con ellos sin el estrés de la escuela a distancia, el trabajo y estar encerrados por la cuarentena.

Laine: Lo que más ganas tengo de hacer cuando se levanten las restricciones es llevar a mi hijo a hacer más cosas afuera. Ahora que es un poco más grande y puede entender mejor las cosas, es muy divertido ver la emoción que siente al ver y hacer cosas nuevas. Sé que tiene muchas ganas de ir a Legoland. Me viene diciendo eso desde que su tío le mostró un video de las cosas de Legoland, ¡así que con suerte esa será nuestra próxima aventura!