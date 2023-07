Desmintiendo los 5 mayores mitos sobre Alexa de Amazon

Drop In es una función bidireccional similar a un intercomunicador que facilita que familiares y amigos se comuniquen entre sí con sus dispositivos habilitados para Alexa sin importar dónde se encuentren. Para usar Drop In, debes habilitar manualmente esta función y otorgar permisos explícitamente a contactos específicos dentro de tu lista de contactos a través de la aplicación de Alexa. Esos clientes, ya sean familiares, amigos o vecinos, también deben guardarte en sus contactos. (Esto significa que solo puedes hacer Drop In a dispositivos propios en tu hogar hasta que otorgues acceso a otros contactos).Asigna nombres a tus dispositivos en diferentes habitaciones de tu casa y comunícate diciendo, por ejemplo, "Alexa, haz Drop In a Cocina". Comunícate con amigos y familiares que tengan dispositivos habilitados para Alexa diciendo "Alexa, haz Drop In a la abuela".Obtén más información: puedes activarpara uno (o todos) tus dispositivos Echo diciendo: "Alexa, activa No Molestar". La función bloquea notificaciones como llamadas, Drop In y mensajes.