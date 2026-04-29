Puntos clave
- El evento de Amazon Prime Day regresa para los miembros Prime en junio de 2026.
- Los miembros Prime podrán aprovechar grandes descuentos en categorías como electrónicos, belleza, ropa y alimentos frescos.
- Amazon Prime Day 2026 se llevará a cabo en 26 países.
¡Amazon Prime Day está de vuelta! El evento anual de ofertas para miembros de Amazon Prime regresa este junio, con descuentos en algunas de las marcas más populares, artículos en tendencia en redes sociales, favoritos de creadores de contenido y productos exclusivos de Amazon para hacer que el evento de este junio sea aún más valioso para los miembros.
Como parte de su membresía, los miembros Prime podrán aprovechar grandes descuentos en todo, desde electrónicos, cocina, belleza y ropa hasta alimentos frescos y artículos esenciales del hogar y la despensa, además de adelantar sus compras de regreso a clases, evitando las filas y disfrutando de envío rápido y gratuito con Prime.
Estamos trabajando arduamente para ofrecer a los miembros las mejores ofertas de marcas nuevas y productos en tendencia que solo puedes comprar en Amazon.
Amazon Prime Day 2026 se llevará a cabo en junio, incluyendo Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia y Türkiye. Los miembros Prime en Australia, Brasil, India y Japón podrán comprar las ofertas de Amazon Prime Day más adelante este verano.
El evento del año pasado registró ventas récord, con Amazon Prime Day 2025 siendo el evento de Amazon Prime Day más grande de la historia. Los clientes ahorraron miles de millones en ofertas en más de 35 categorías de productos, más ahorros que en cualquier evento de Amazon Prime Day anterior. Los vendedores independientes, la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas, también alcanzaron nuevos hitos tanto en ventas como en artículos vendidos.
Amazon realizó entregas para los miembros Prime a las velocidades más rápidas hasta el momento a nivel mundial, por tercer año consecutivo, y entregó más de 13 mil millones de artículos en el mismo día o al día siguiente, llevando a los clientes lo que necesitan, cuando lo necesitan. Como resultado, los miembros están utilizando la conveniencia del envío rápido y gratuito para hacer pedidos con mucha más frecuencia. Esto les ahorró a los miembros Prime en Estados Unidos un promedio de 64 viajes a una tienda física el año pasado, lo que equivale a más de 55 horas ahorradas.
Y no es solo tiempo lo que los clientes están ahorrando: los miembros Prime en todo el mundo también ahorraron $105 mil millones en envío rápido y gratuito. En Estados Unidos, eso significa que los miembros Prime ahorraron en promedio $550 en sus envíos el año pasado, casi cuatro veces el costo de la cuota de membresía anual.
Estén pendientes—compartiremos más detalles a medida que se acerque el evento.
Estén pendientes—compartiremos más detalles a medida que se acerque el evento.
Descubre todos los beneficios disponibles con tu membresía Prime:
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