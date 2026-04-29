Amazon realizó entregas para los miembros Prime a las velocidades más rápidas hasta el momento a nivel mundial, por tercer año consecutivo, y entregó más de 13 mil millones de artículos en el mismo día o al día siguiente, llevando a los clientes lo que necesitan, cuando lo necesitan. Como resultado, los miembros están utilizando la conveniencia del envío rápido y gratuito para hacer pedidos con mucha más frecuencia. Esto les ahorró a los miembros Prime en Estados Unidos un promedio de 64 viajes a una tienda física el año pasado, lo que equivale a más de 55 horas ahorradas.