La quinta edición del libro anual Regalos Festivos de Amazon ya está aquí. Con más de 600 juguetes y regalos, la temática del libro para el 2022 es “Comparte la aventura” (Share the Adventure). Viaja junto a Zorro, Oso y otros personajes del reino animal, mientras emprenden un recorrido épico por carretera durante las fiestas. Las familias pueden sumergirse directamente en el espíritu aventurero de la temporada de fiestas de este 2022 con más de 100 páginas de ideas para regalos, juegos y otras divertidas actividades como calcomanías, máscaras de Zorro y Oso, canciones para cantar a coro junto a la fogata, una lista de deseos desmontable y el conmovedor cuento corto festivo de este año: El Abrazo de Oso Más Grande.

El libro Regalos Festivos presenta una novedad este año: la aventura en Roblox “Amazon Trip Around the Blox”. Los clientes pueden realizar una parada técnica en el viaje festivo del libro para jugar en Roblox y ganar puntos para artículos gratuitos que podrán poner a su avatar. Amazon también ofrece un artículo virtual de forma gratuita. Canjea en forma virtual y gratis tu accesorio para la cabeza, “Too Cool Fire Fox”, con el código de artículo virtual FreeAmazonFox2022 en Roblox. Accede a la experiencia a través del código QR en la página 40 de Holiday Kids Gift Book o consigue más información en Amazon.

Millones de clientes ya han recibido su copia del libro Regalos Festivos de Amazon por correo. Los clientes también pueden obtener la versión digital en amazon.com/kidsgiftbook. Por primera vez, la versión digital también está disponible en español. En ambos idiomas, los clientes pueden hojear fácilmente página por página, usar funciones de navegación como comprar por marca y hacer clic en los juguetes que aparecen en la lista anual de Amazon Juguetes que Nos Encantan, así como en productos de las pequeñas empresas y Climate Pledge Friendly.

Ahora que el libro Regalos Festivos de Amazon se ha convertido en una tradición por mérito propio, los clientes esperan descubrir su amplia selección, tomar nota de los productos que no pueden faltar antes de la temporada de fiestas, así como disfrutar en familia de las actividades y juegos incluidos en el libro.

Detrás de cámaras: Regalos Festivos, el quinto libro anual de Amazon

Desde juguetes hasta juegos, ropa, equipamiento deportivo y más, el libro Regalos Festivos comparte las mejores ideas de regalos festivos para todos los que aman divertirse y jugar. Es un trabajo hecho con amor que se realiza muchos meses antes del inicio de la temporada de fiestas; el equipo ha buscado ideas de regalos que atraigan a bebés, niños pequeños, niños más grandes y pre adolescentes. No nos olvidemos de los regalos para los niños de corazón: este año también encontrarás juegos LEGO para adultos como el auto de carreras de Fórmula 1 LEGO Technic McLaren, así como personajes de acción coleccionables, juegos de estrategia y para fiestas, y kits de arte y de manualidades.

"Elegimos 'Compartir la aventura' como tema para este año como una forma de explorar las diversas formas en que salimos a la carretera durante las vacaciones, ya sea para volver al lugar de donde somos o para aventurarnos a nuevos lugares para estar con los que más queremos", dice Anne Carrihill, directora de juguetes y juegos de Amazon. "El libro Regalos Festivos hace que la compra de la amplia selección de Amazon sea cómoda y divertida. También es un regalo especial que las familias pueden compartir a lo largo de las fiestas y, una vez terminadas, guardarlo como recuerdo de sus propias aventuras navideñas de 2022, donde sea que nos lleven este año”.

Una amplia selección de empleados de Amazon se enorgullece especialmente del libro de Regalos Festivos. "A mis tres hijos les gusta crear collages de sus wishlists para Navidad extraídos de este libro. Se pasan semanas estudiándolo, marcándolo, recortando, reorganizando y pegando, y enseñándoselo a todos los parientes y a cualquier adulto que quiera escuchar", dice Lynn Thibault, que trabaja en el equipo de publicidad de Amazon.

Thibault, como madre de un hijo con necesidades médicas complejas, quedó impresionada con la selección inclusiva que sus hijos hojearon en el libro de este año, incluida la silla de ruedas Hot Wheels RC Aaron Wheelz, una figura de acción por control remoto que presenta a Aaron "Wheelz" Fotheringham, campeón mundial de motocross en silla de ruedas. Su hijo marcó el juguete con la esperanza de recibirlo en estas fiestas.

El libro Regalos Festivos de Amazon está ilustrado por la galardonada artista Lisk Feng. Originaria de China y residente en Nueva York, Feng da vida a coloridos personajes y narraciones a través de libros infantiles y publicaciones de todo el mundo, como el libro de cartón Our World: A First Book of Geography y Everest. Representados con su encantador y amplio estilo, los paisajes que Zorro y Oso atraviesan en su aventura de vacaciones se hacen acogedores con hogueras, bufandas y jerséis cálidos, y mucho chocolate caliente. Los clientes encontrarán estos detalles de forma virtual en “Amazon’s Trip Around the Blox”.

Juguetes más buscados para las fiestas

Los compradores de la temporada festiva siempre están ansiosos por conocer las últimas tendencias en juguetes y los regalos que deben comprar este año.

“¡Mi familia está especialmente encantada con el set de juego de conejillos de Indias Little Live Pets Mama Surprise! Nos reímos a carcajadas con las reacciones y los sonidos que hacen los conejillos de Indias bebés”, mencionó Carrihill. “El Step2 Adventure Camper también es extraordinariamente increíble para describir con palabras”.

Otras ideas de regalos que Carrihill y el equipo detrás de los juguetes de Amazon adoran son las muñecas Orijin Baby Bees y las muñecas Naturalistas, disponibles en una variedad de tonos de piel y texturas de cabello, el camión de helados de juguete de Play-Doh y Monopoly Junior: Bluey Edition. Otras grandes ideas de regalo son juguetes de aprendizaje como el kit de experimentos STEM y máquina expendedora de dulces Thames & Kosmos o el juego de cartas de memoria de matemáticas para niños Inklings, que fue creado por dos niños con un objetivo benéfico.

“Cuando se trata de obsequiar, nunca te puedes equivocar con un Squishmallow: tienen una sensación de felpa única que es muy reconfortante para apretar y acurrucarse”, dijo Carrihill. “Embellecen la decoración de las habitaciones de los niños y a los clientes les encanta coleccionar los diferentes personajes y tamaños”.

Para obtener más inspiración sobre qué regalar, visita la Lista de Juguetes Festivos de Amazon y 2022 Juguetes que Nos Encantan de Amazon.

Amazon también facilita la donación de regalos. Comparte la alegría de las fiestas y ayuda a St. Jude Children's Research Hospital, Child’s Play y Save the Children para que las fiestas sean mágicas al donar juguetes de sus listas de beneficencia de AmazonSmile. También puedes registrarte en AmazonSmile para generar donaciones a tu organización benéfica favorita, sin costo adicional, mientras compras en esta temporada festiva. Puedes encontrar más información aquí.

Lee este artículo en inglés.