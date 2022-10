Presentamos Amazon Access, un destino único para que los clientes exploren programas, descuentos y herramientas para que las compras en Amazon sean aún más fácil y económico. Aquí, los clientes encontrarán información sobre opciones como pago con SNAP EBT, Amazon Layaway y más. Entre los programas esta Prime Access, el programa de membresía con descuento de Amazon Prime para los que cumplan los requisitos para recibir asistencia gubernamental. En los EE. UU., los clientes elegibles que se registren obtendrán todos los beneficios exclusivos y ventajas de una membresía de Amazon Prime por solo $6,99 al mes, más del 50% de descuento en el coste de una membresía de precio regular.

Dada la difícil situación económica en la cual muchos individuos enfrentan costes crecientes en artículos esenciales, queremos que nuestros clientes conozcan todas las opciones accesibles que están disponibles en Amazon, sin importar sus circunstancias. Sigue leyendo para más detalles acerca de este nuevo recurso y los programas que incluye.

Amazon Access ofrece ahorros, opciones flexibles de pago y más

Amazon lanzó un programa para escuchar y aprender de los clientes en comunidades de todo el país. De hecho, estos comentarios de los clientes son fundamentales para el diseño de nuestros productos y servicios. Ahora, más que nunca, sabemos que muchos de nuestros clientes están buscando formas de ahorrar dinero y tiempo. Las compras en línea son una gran parte de cómo lo hacen y es por eso que presentamos Amazon Access, un centro que hace que comprar sea más fácil para todos los clientes.

El nuevo centro de Amazon Access brinda a los clientes la oportunidad de obtener más información sobre todos los programas, descuentos y herramientas disponibles para ellos, que incluyen:

Paga con SNAP EBT en Amazon

Amazon Layaway

Prime Access

Descuentos: compra artículos esenciales para el hogar con descuentos, recorta cupones y ahorra en productos en Amazon con Subscribe & Save: hasta un 15% de descuento con envío gratis en entregas automáticas de artículos elegibles.

Paga y retira como quieras: compra en Amazon.com sin tarjeta de débito o crédito pagando con Amazon Cash y retira paquetes de Amazon cerca de ti al enviarlos a un casillero de Amazon de autoservicio o a una ubicación con personal.

Prime Access ofrece todos los beneficios de Prime a mitad de precio

En los últimos cinco años, nos hemos comprometido a hacer que la selección y los ahorros diarios de Amazon sean accesibles para los clientes al ofrecer una membresía con descuento para los beneficiarios de asistencia gubernamental que cumplan los requisitos. Para celebrar este hito, también le daremos a la membresía un nuevo nombre: Prime Access. Los clientes elegibles de EE. UU. que se registren pueden disfrutar de todos los beneficios de Prime por solo $6,99 al mes, e incluye la entrega rápida y gratuita; streaming ilimitado de películas y series como The Lord of the Rings: The Rings of Power y deportes en vivo como Thursday Night Football con Prime Video; acceso sin publicidad a millones de canciones y miles de podcasts con Amazon Music; juegos gratis con Prime Gaming; más de 3000 libros y revistas con Prime Reading; beneficios exclusivos como una prueba gratuita de un año de Grubhub+; almacenamiento de fotos ilimitado con Amazon Photos y mucho más.

Si bien la entrega rápida y gratuita es nuestro fuerte, los ahorros se han convertido en un aspecto cada vez más valioso de la membresía. El año pasado, los miembros del programa ahorraron un promedio de más de $1.600 solo en envíos, cupones y descuentos de membresía. Eso se suma a los precios ya bajos de Amazon, ofertas exclusivas para miembros durante eventos de compras como Prime Day y Prime Early Access Sale, además de la posibilidad de suscribirse y ahorrar en artículos esenciales para la vida diaria. Otros ahorros para miembros de Prime incluyen:

20% en determinados artículos para la vida diaria, artículos esenciales, comidas preparadas y mucho más en las tiendas Amazon Fresh

Hasta un 80% de ahorros al pagar en efectivo por medicamentos sin seguro en más de 60.000 farmacias, y entrega rápida y gratuita con el ahorro de medicamentos recetados de Amazon Prime

No tener cargos anuales en la tarjeta Amazon Prime Secured Card

El almacenamiento ilimitado de fotos de máxima resolución y 5 GB de almacenamiento de video con Amazon Photos

Millones de hogares que reciben beneficios de uno de los diez programas de asistencia del gobierno pueden disfrutar de todo lo que ofrece Prime mientras ahorran más del 50% en el coste de la membresía. Y la respuesta de los clientes ha sido aumentar la membresía del programa en más del 300% desde el 2019 hasta fines del 2021. Al lanzar un nombre nuevo, nos complace brindarles a los clientes más visibilidad sobre cómo pueden acceder a los valiosos beneficios, las ventajas exclusivas y los ahorros de Prime.

Los clientes de EE. UU. pueden obtener información sobre Prime Access e inscribirse para una prueba gratuita de 30 días. Cuando estén en el sitio, registrarse para obtener una membresía es tan rápido y conveniente como comprar en Amazon. Califica en minutos cargando una prueba válida de identificación o documentación de asistencia gubernamental.