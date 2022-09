Amazon se complace en celebrar el Mes de la Herencia Hispana, que se empieza desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, y honra la herencia tan rica de la Cul tú ra hispana y latina, el tema de celebración de este año. Cultúra pretende reconocer y celebrar al individuo (tú) que ayuda a que la cultura avance, porque sin “tú” no hay cultura. Celebramos no solo a la comunidad hispana y latina en su conjunto, sino también a los millones de personas en los EE. UU. que aportan sus propios sabores únicos a la cultura hispana y latina. Desde el propietario de una pequeña empresa española hasta un músico afrolatino, es el amor y la pasión por la herencia cultural lo que une a esta comunidad.

Este año, Amazon se asoció con Mel Cerri, una artista diseñadora de letras e ilustradora que reside en Brasil, para crear el arte del Mes de la Herencia Hispana. Cerri cree en la singularidad de cada individuo y utiliza la creatividad del arte para inspirar a todos los que la rodean.

“Nunca ha habido, y nunca habrá, alguien exactamente como tú, con tus experiencias de vida, tu entorno, amores y deseos”, comentó Cerri. “Todo lo que toques y [crees] llevará tu huella, y eso es lo que hace tan especial a Cul tú ra”.

Celebremos el Mes de la Herencia Hispana: estas son algunas de las formas en que puedes unirte a Amazon para celebrar el Mes de la Herencia Hispana así como a las comunidades hispanas y latinas a las que honra.

Celebra a los propietarios hispanos de pequeñas empresas

Amazon tiene una tienda que exhibe productos de fabricantes hispanos y latinos como parte de nuestro apoyo continuo a las pequeñas empresas. Los clientes pueden obtener información sobre empresarios hispanos y latinos además de descubrir cientos de productos, que incluyen joyas, alimentos, productos de belleza y artículos esenciales para el bienestar, de empresas como Bling Jewelry, Hot Chocolate Design, Luna Sundara y Mr. Tortilla y productos artesanales de marcas Amazon Handmade como La Parea Wellness, Tesaut Models, Lazy Llama Eco Wear, Hasta la Raíz y Florama Natural Jewelry.

Durante el Mes de la Herencia Hispana, los clientes pueden comprar productos únicos como los aceites esenciales Palo Santo de Luna Sundara, las tortillas bajas en carbohidratos de Mr. Tortilla y los zapatos Mary Jane de Hot Chocolate Design para apoyar a las pequeñas empresas y comunidades locales de propiedad hispana y latina en más de 130 países. También pueden conocer a los empresarios detrás de los productos a través de la página Meet the Launchers de dueños latinos de Launchpad.

Más de la mitad de todos los artículos comprados en la tienda de Amazon son vendidos por pequeñas y medianas empresas, y continuaremos celebrando su creciente éxito este mes y todos los meses. Aquí hay otras pequeñas empresas de propiedad hispana y latina para que explores: las marcas de belleza y moda Luna Magic, Nopalera, House of Bō y Femgraphy, así como las marcas de productos y comestibles Fillo’s, Somos Foods, Zubi's, Happy V y Baby Creysi.

Celebra a los autores y a las historias hispanas

Amazon Books ha destacado una selección de “Libros de lectura obligada recomendados por miembros del grupo Latinos en Amazon”, mientras que Goodreads ha seleccionado “66 libros nuevos para celebrar el Mes de la Herencia Hispana”. Las obras destacadas incluyen: Tú eres la magia por Paulina Flores, Solito por Javier Zamora, Olga Dies Dreaming por Xochitl Gonzalez y West Side Love Story por Priscilla Oliveras. Por primera vez, Kindle Vella destaca a Lucía Ashta, en cuya última historia, Ridgemore, narra un episodio breve a la vez. La célebre chef Gaby Melian también comparte una de sus recetas de Gaby’s Latin American Kitchen, perfecta para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con los niños. Para obtener más historias que honren la rica herencia cultural de los narradores hispanos y latinos, los clientes pueden navegar por la lista de libros para todas las edades de Amazon.

Celebra a los creadores hispanos en cine y televisión

En honor al Mes de la Herencia Hispana, Prime Video celebra las diversas experiencias, voces e historias de las comunidades hispanas y latinas. A través del lente de Cuéntame más celebramos el espíritu de conectividad y, a través de una conversación profunda, exploramos las formas en que la narración y el entretenimiento logran acercarnos.

Colecciones especialmente seleccionadas destacarán la cultura y las contribuciones de una amplia gama de actores, productores, escritores y cineastas, incluidos Amazon Originals como Book of Love, una historia inesperada sobre encontrar el amor en México, y El Niño de Medellín, la historia de J Balvin sobre el concierto más importante de su vida. Camila Cabello encabeza un elenco de estrellas en Cinderella, una película musical moderna con una versión audaz de un cuento de hadas clásico. Sigue la búsqueda de la familia del congresista colombiano Alberto Villamizar tras su secuestro en Noticia de un secuestro, o viaja al México de la segunda mitad del siglo XIX cuando los destinos de dos extraños se cruzan en La Templanza.

Comienza tu espeluznante temporada temprano con Bingo Hell y Madres de la serie Welcome to the Blumhouse, un conjunto de thrillers únicos e inquietantes desarrollados con miras a contar historias originales y diversas. En Bingo Hell, una luchadora anciana lucha para proteger a su amado vecindario de una fuerza malvada que se ha apoderado de la sala local de bingo. En Madres, una pareja mexicano-estadounidense que espera su primer hijo se muda a una comunidad agrícola migrante en la década de 1970 en California, donde síntomas extraños y visiones aterradoras amenazan a su nueva familia.

La icónica Jennifer Lopez interpreta a una estrella del pop con el corazón roto quien toma el gran paso de casarse en Marry Me, mientras que Penélope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o y Bingbing Fan unen fuerzas como un equipo de agentes secretas internacionales en The 355.

Ponte al día con la más reciente serie original de Amazon Freevee: Sprung. Del aclamado creador de comedia Greg Garcia (My Name is Earl, Raising Hope), el programa sigue a un criminal convicto decidido a cambiar su vida cuando se encuentra entre un grupo poco probable de ex reclusos en un camino similar.

Además de horas de contenido de streaming en Prime Video, ViX+ ahora está disponible en Prime Video Channels en los EE. UU. y México, con más de 10,000 horas de entretenimiento en español para ver durante todo el mes. Los miembros Amazon Prime también tienen acceso a la primera temporada de determinados programas o películas en Prime Video Channels, sin costo adicional a su membresía por tiempo limitado. Lo más destacado del Mes de la Herencia Hispana incluye Y Tu Mamá También (AMC+), la primera temporada de The Latino Americans (PBS Documentaries) y la primera temporada de María Félix: (ViX+).

Mira la colección completa que celebra el Mes de la Herencia Hispana.

Celebra a los músicos y a los artistas hispanos

Amazon Music celebra a los revolucionarios cuya música transformó el mundo, con nueva música y contenido exclusivo que honra a los pioneros que diversificaron la escena musical global y cambiaron el status quo. Uniéndose a la celebración hay una nueva ola de artistas que homenajean a los grandes de todos los tiempos que abrieron el camino antes que ellos. La campaña presenta nuevos y exclusivos Amazon Originals, playlists de múltiples géneros de música latina lanzadas semanalmente, nuevos pódcasts y más.

Nuevos Amazon Originals de diferentes géneros, como una nueva versión del exitoso merengue “Suavemente”, del legendario merenguero Elvis Crespo, estará disponible el 21 de octubre. Otros Originals incluyen un hermoso tributo a la gran Jenni Rivera, realizado por la estrella de la música mexicana Edén Muñoz, a través de su versión “Inolvidable”, que se estrenará el 23 de septiembre; y la versión del cantautor y productor Cuco, del clásico “Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo” del querido artista Roberto Carlos, que se estrenará el 7 de octubre. La canción de Cuco será acompañada por un video con temática de Hollywood filmado por el director Carlos López Estrada, nominado al Premio de la Academia Mexicana.

Mira las playlists “The Game Changers” y “Tributos”.

Pódcast La Semanal: conversaciones sobre la música que le dio forma a la Cultúra

El 5 de octubre, Amazon Music estrenará el pódcast La Semanal, presentado por Christian Acosta y Jessica Flores. Inspirado por el playlist del mismo nombre, el pódcast profundizará en las principales noticias de entretenimiento de la semana, los lanzamientos más recientes y los artistas más relevantes de la cultura pop latina de todos los géneros. El primer episodio contará con Young Miko en una conversación sobre quiénes influyeron en ella y en su carrera, qué piensa sobre su futuro, y cómo celebra sus raíces y su cultura a través de su arte. Exclusivamente en Amazon Music.

Amazon Music también acercará a los fanáticos a sus artistas latinos favoritos a través de un museo temporal en Miami los días 28 y 29 de septiembre. Este museo homenajeará a artistas innovadores como Aventura, Shakira, Celia Cruz y Selena, y a una nueva ola de artistas, incluidos Karol G y Tokischa. El pop-up está abierto sin costo para los fanáticos e incluirá artículos de la campaña Game Changers de edición limitada.

“Written By” y “Produced By”

La campaña también celebrará a los compositores y productores innovadores que crean éxitos tras éxitos. En las playlists “Written By” (Escrito por) y “Produced By” (Producido por), Amazon Music reconoce a las mentes brillantes detrás de los clásicos de todos los tiempos que ocupan un lugar en los corazones de los fanáticos de la música, y presentará demos de algunas de las canciones más icónicas y revolucionarias de la historia. Los fanáticos podrán disfrutar de versiones inéditas de sus canciones favoritas, solo en Amazon Music.

Los compositores y productores destacados incluyen a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes están detrás de “Traicionera” de Sebastián Yatra y “Sé Que Te Duele” de Alejandro Fernández, así como de la producción de “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee; Erika Ender, la compositora de “Despacito”, “A Puro Dolor” de Son by Four y “Te Necesito” de OV7; y Erika Vidrio, quien es una de las pocas mujeres que ha creado éxitos musicales mexicanos como “Fíjate Que Sí”, que fue grabado por Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Celebra a los diseñadores hispanos y a las empresas minoristas dentro de Amazon

The Drop

The Drop, el programa de Amazon Fashion que presenta colecciones de moda de edición limitada diseñadas por influencers, se asocia con Yayis Cantu, Aimee Kelly, Yvette Garcia y Frankie Tavares, cuatro creadores hispanos influyentes, para diseñar colecciones exclusivas que marcarán tendencia.

Para saber cuándo aparece una nueva colección, regístrate para recibir notificaciones por mensaje de texto o correo electrónico. También puedes mantenerte informado e interactuar con el equipo en Instagram en @amazonthedrop. Míralo con frecuencia, ya que el equipo de The Drop publica regularmente nueva información detrás de escena sobre los próximos diseñadores y sus colecciones.

Tu Hispanic Shop

Aprovecha una experiencia de compra móvil, en español, en la tienda Hispanic Shop que presenta más de 100 marcas hispanas y 500 artículos populares. Descubre algunas de las mejores elecciones de nuestro equipo y compra artículos de las colecciones seleccionadas por celebridades hispanas e influencers como Chiquis Rivera, Francisca Lachapel, Doralys Britto, Sofia Jirau, Curly Velasquez y Gadiel Del Orbe.

Celebraciones de empleados de Amazon

El grupo de empleados latinos de Amazon celebrará su décimo aniversario en Latinos at Amazon Global All-Hands. También estamos emocionados de recibir a José Moreno Hernández quien hablará con los Amazonians sobre el increíble logro de cumplir su sueño de la infancia de convertirse en astronauta. Y más adelante este mes, presentaremos a la célebre chef Gaby Melian de America's Test Kitchen para una conversación estilo Fishbowl sobre comida y cocina latinoamericana.

Celebra las contribuciones de los constructores hispanos en Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) destacará las experiencias únicas que dan forma a la cultura hispana en la tecnología. Conoce a los empleados de AWS quienes comparten sus mosaicos de experiencias y cómo llevan su Cultúra personal al trabajo. Además, en esta publicación de blog especial, el equipo se sumerge en las formas en las cuales AWS está aumentando la representación y la inclusión en todo el negocio. Como una adición única, los desarrolladores de AWS se han asociado con Amazon Music para crear una Cultúra playlist para que la disfruten los suscriptores.

¡Les deseamos a todos un feliz Mes Nacional de la Herencia Hispana!

Read in English.