The Horror of Dolores Roach da vida en la pantalla a un popular podcast mediante una serie impactante, horrible y de alguna forma divertida sobre una ex convicta convertida en una asesina en serie. La nueva serie, disponible exclusivamente en Prime Video, nos hace pensar en Sweeney Todd, aunque esta vez se trata de una masajista con buenas intenciones en lugar del barbero sediento de sangre. Ah, y todo con una pizca de canibalismo.

Hablamos con la protagonista de la serie, Justina Machado, quien interpreta a la feroz protagonista femenina, Dolores Roach, para conocer todos los detalles sangrientos del programa.

“Nunca había visto una serie como esta”, comentó Machado. “Todo es increíble, desde la autenticidad de los personajes hasta la locura de la historia e incluso lo extraño que resulta a veces identificarse con algunas de las situaciones de la misma”.

¿Listo para un viaje brutal que te impresionará? Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre ‘The Horror of Dolores Roach’.



¿De qué trata The Horror of Dolores Roach?

La serie comienza con la salida de Dolores de prisión. Después de cumplir una injusta condena de 16 años, Dolores regresa a su mismo hogar en el barrio de Washington Heights de Manhattan para descubrir que todo ha cambiado. Si bien la mayor parte del vecindario es completamente nueva, ella se topa con una tienda de empanadas que le es familiar y que de alguna manera sobrevivió a la transformación del barrio.

Allí Dolores se reencuentra con su viejo amigo, Luis, el dueño de la tienda, quien le permite trabajar como masajista en el sótano del negocio. Mientras las cosas van mejorando para Dolores, de repente su nueva estabilidad se ve amenazada y ella se ve obligada a acudir a recursos extremos para sobrevivir. Algunas de sus sesiones de masaje se salen de control y Luis aprovecha la oportunidad para experimentar con una nueva y muy cuestionable fuente para el relleno de sus empanadas: la carne humana.

¿Quiénes conforman el elenco de la serie?

Justina Machado interpreta a Dolores Roach (también conocida como “Manos Mágicas”) y su astuto compañero Luis es interpretado por Alejandro Hernández. Kita Updike interpreta el papel de Nellie Morris, una joven empleada de la tienda de empanadas, mientras que K. Todd Freeman interpreta a Jeremiah, un narcotraficante local que también trabaja para Luis. La serie también cuenta con un sensacional elenco de artistas invitados, entre los que se encuentran Marc Maron, Cyndi Lauper, Jean Yoon, Judy Reyes y Jeffery Self.

¿Dónde se rodó la serie?

La serie se desarrolla en la ciudad de Nueva York y, si bien muchas de las tomas exteriores se filmaron en el mismo vecindario de Washington Heights, la mayoría de las escenas interiores fueron rodadas en Toronto. “Tuvimos que ser muy diligentes para captar la estética de la ciudad de Nueva York”, señaló Machado. “Ninguna otra ciudad tiene ese estilo de vida excepto la ciudad de Nueva York. Contamos con muchos actores geniales de Nueva York, así como un increíble equipo artístico que se encargó de asegurar de que cada escena fuera innegablemente un espejo de Nueva York”.

¿Quién produjo la serie?

Machado elogió mucho a Gloria Calderón Kellett, la productora de la serie, con quien había trabajado anteriormente en el exitoso programa One Day at a Time. Calderón Kellett también es conocida por su participación en otras series como Jane the Virgin, How I Met Your Mother y la popular comedia romántica de Prime Video With Love. “Gloria siempre es muy cuidadosa”, dijo Machado. “Dado que esta serie toca temas tan sensibles e importantes, ella hizo todo lo posible para contratar a un equipo que nos asesorara y con el que pudiéramos hablar sobre nuestras experiencias mientras filmábamos. En un principio a todos nos pareció un poco extraño, pero terminó siendo un recurso asombroso. Ella siempre estaba pendiente de que todos fuéramos atendidos y tratados con amabilidad”.

¿Qué pueden esperar de la serie los fans del podcast?

“Si te encanta el podcast, te prometo que te encantará la serie”, dijo Machado. “Notarás algunas diferencias, pero el foco principal de la historia y los personajes que llegaste a amar en el podcast los vas a encontrar también en la serie. Trabajamos muy duro para mantener toda la esencia y el tono del programa igual que aparecen en el podcast”.



¿Cómo puedes ver la serie?

The Horror of Dolores Roach está disponible exclusivamente en Prime Video.