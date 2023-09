Read this article in English.

Inspirada en la historia real del ingeniero de vuelo de la NASA, José Hernández (interpretado por Michael Peña), A Million Miles Away lo sigue a él y a su devota familia de orgullosos trabajadores agrícolas migrantes en un viaje de décadas, desde un pueblo rural en Michoacán, México, hasta los campos del Valle de San Joaquín y a más de 200 millas sobre la Tierra en la Estación Espacial Internacional.

Mira las entrevistas con José Hernández y la directora Alejandra Márquez Abella en el cortometraje y lee nuestra extensa sesión de preguntas y respuestas a continuación.



Como directora, ¿por qué esta historia es tan especial para ti?

Márquez Abella: ¡Conocer a un astronauta, en primer lugar! Hacer mi primera película en inglés fue asombroso [y] me inspiré mucho en el material con el que tenía que trabajar.

¿Puedes contarnos un poco sobre la película?

Hernández: Narra la vida de José Hernández, un trabajador agrícola migrante que soñaba con convertirse en astronauta. Ese sueño empezó cuando yo tenía 10 años, viendo la última misión Apolo. Mi padre me empoderó para creer que podía hacerlo. Fui rechazado [por la NASA] no una vez, ni dos, sino 11 veces. No fue hasta la 12ª vez que finalmente fui seleccionado.

¿Cómo obtuviste la tenacidad, la perseverancia, para seguir adelante?

Hernández: La perseverancia es una característica con la que crecí, con recursos limitados y siempre buscando cómo llegar a fin de mes. Me decepcioné cuando fui rechazado, pero siempre decía: "Mira, ¿cuál es lo peor que podría pasar si nunca soy seleccionado?" Querer ser astronauta me motivó a ir a la universidad, a la escuela de posgrado y a trabajar en un laboratorio de primer nivel en el mundo. Tenía un buen trabajo, así que si nunca era seleccionado, el premio de consolación no estaba tan mal, porque disfrutaba lo que estaba haciendo.



¿Cómo apoyó tu familia tu sueño?

Hernández: Esta no es una película sobre "José se convirtió en astronauta", sino que es una mirada a cómo una familia trabajó junta para lograr el objetivo común de educar a José. Y más tarde en la vida, mi esposa brindó el apoyo que tanto necesitaba y planteó esa pregunta profunda pero simple: "¿Qué tienen ellos que tú no tienes?" Si no fuera por todas esas personas, no habría sido seleccionado de ninguna manera.



¿Tuviste una escena favorita en 'A Million Miles Away'?

Márquez Abella: Me encantan las escenas de Adela (la esposa de José) y José cuando están juntos.



¿Fue una experiencia única para ti como directora tener a la persona real formando parte del proyecto?

Márquez Abella: Fue interesante. Tuve la oportunidad de hacer preguntas. Pero también fue difícil porque sabía que José tenía expectativas sobre la representación de su propia vida, y eso a veces era intimidante. Diría que estaba más nerviosa por Adela y cómo recibiría la película.



¿Cuál fue su reacción?

Márquez Abella: Le encantó. Fue muy amable, y ambos están felices, así que yo también lo estoy.



¿Quién crees que debería ver esto?

Hernández: Las familias. Los padres deberían preguntarles a sus hijos: "¿Cuál es tu sueño?" y "¿Qué quieres ser?" y discutirlo con respecto a los puntos que se plantean en la película. Creo que será una conversación saludable de tener porque nadie debería perseguir sus sueños por sí solo.



¿Cuál es el mensaje de esta película?

Hernández: El sueño americano está vivo y bien, y si estás dispuesto a trabajar duro, puedes lograrlo. Así que no tengas miedo de soñar en grande.

