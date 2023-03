Lee este artículo en inglés.

Prime Video alberga más contenido del que crees. Si estás listo para ver películas taquilleras, programas exitosos, Amazon Originals galardonados, canales premium y deportes, sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre Prime Video.

¿Cuánto cuesta Prime Video?

Prime Video está disponible como parte de la membresía de Amazon Prime, que cuesta $14.99 al mes o $139 al año individualmente.

La membresía brinda acceso a todos los beneficios de Amazon Prime (incluida la entrega gratuita en dos días en artículos elegibles y otros beneficios) además de la biblioteca completa de contenido disponible a través de Prime Video. Prime también ofrece dos membresías con descuento: Prime Access, para beneficiarios de programas selectos de asistencia gubernamental; y Prime Student, para estudiantes de educación superior.

También puedes suscribirte a Prime Video solo por $8.99 por mes, sin embargo, no obtendrás los otros beneficios que vienen con Prime, como entrega gratuita en un día y entrega en el mismo día en pedidos elegibles y entrega rápida de alimentos.

¿Qué puedo ver en Prime Video?

Una vez que te hayas registrado en Prime Video, tendrás acceso a una enorme biblioteca de contenido.

Podrás ver películas, series y deportes, incluidos Thursday Night Football, la serie ganadora del Emmy The Marvelous Mrs. Maisel y Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, el drama satírico de superhéroes nominado al Emmy The Boys y los grandes éxitos El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, Tom Clancy’s Jack Ryan, Samaritan, Thirteen Lives, My Policeman, The Tender Bar, Being the Ricardos, The Tomorrow War, y Coming 2 America. Los miembros de Prime también tienen acceso a contenido con licencia.

Prime también ofrece excelente contenido para niños, incluyendo Prime Originals Pete the Cat, Clifford the Big Red Dog y The Stinky and Dirty Show.

¿Qué son los Prime Video Channels?

También puedes desbloquear otro contenido en Prime Video. Con Prime Video Channels, puedes disfrutar de la mejor y más amplia selección de contenido premium disponible junto con los favoritos de los fanáticos incluidos con Prime, y administrar sus suscripciones, todo en un solo lugar. Por ejemplo, puedes agregar canales como HBO Max, Showtime y Starz, lo que te brindará acceso a aún más contenido de esos servicios sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales y sin necesidad de cable. Paga solo los que quieras y cancela cuando quieras. Ve la lista completa de canales disponibles en amazon.com/channels.

Estos canales son suscripciones de paga adicionales, pero también hay opciones gratuitas como ViX y el canal Freevee.

Una vez que agregues estos canales, podrás acceder a ellos y administrarlos directamente desde tu cuenta de Prime Video.

¿Cómo puedo acceder a Prime Video?

Prime Video está disponible en cientos de dispositivos compatibles. Disfruta del contenido desde la web o usa la aplicación Prime Video en tu teléfono inteligente, tableta, decodificador, consola de videojuegos o televisores inteligentes disponibles.

¿Puedo probar Prime Video gratis?

¡Sí! Amazon ofrece una prueba gratuita para miembros elegibles que no sean Prime que incluye acceso al servicio por un tiempo limitado antes de comenzar a pagar.

Obtén más información sobre Amazon Prime y regístrate o inicia una prueba gratuita de Prime Video.