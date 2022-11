Leer en inglés.

Amazon conmemoró el Mes de la Herencia Hispana con una serie de eventos enfocados en las numerosas experiencias y contribuciones de nuestros empleados, clientes y comunidades hispanas.

Latinos at Amazon, un grupo de empleados con un fin común, organizó más de 25 eventos en los EE. UU. para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, el cual se llevó a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Centrándose en la temática Cultúra: You make lo nuestro better, los eventos reconocieron y celebraron a todos nuestros empleados, clientes y comunidades hispanas. Cultúra tiene como objetivo destacar y celebrar al individuo (tú) que ayuda a desarrollar la cultura, porque sin un tú no hay cultúra.

La programación exclusiva incluyó una charla informal entre el Dr. José Hernández, ingeniero y exastronauta de la NASA, y Diane González, Vicepresidenta de Tecnología de Automatización Financiera de Amazon. Durante la conversación, el Dr. Hernández compartió su increíble camino para conseguir el sueño de su infancia de convertirse en astronauta y de cómo su familia fue clave para lograr el éxito y su objetivo de inspirar a los jóvenes hispanos a alcanzar carreras innovadoras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Amazon también le dio la bienvenida a Gaby Melian, una chef de renombre mundial autora de libros de cocina, para una conversación estilo fishbowl sobre el impacto y las complejidades de la comida y la cocina latinoamericana. Al hablar con Antonio Hernández Crane, Jefe de DEI, Ingeniería Global y Servicios de Seguridad de Amazon, Melian también se refirió al lanzamiento de su nuevo libro de cocina, Gaby’s Latin American Kitchen, que rinde homenaje a la diversidad de la comunidad latinoamericana, de sus tradiciones y sabores culinarios.

Como parte de las celebraciones de su décimo aniversario, la junta de Latinos at Amazon participó en un panel de discusión con Candi Castleberry, Vicepresidenta Global de DEI de Amazon, donde se destacó cómo los empleados hispanos pueden mejorar los rumbos de sus carreras como profesionales y ser parte del próximo grupo de líderes dentro de la organización, industria y más allá.

Para destacar a los numerosos empleados hispanos que están haciendo de Amazon un lugar más inclusivo que el mundo exterior, Latinos at Amazon también hizo un llamado a los miembros de nuestra fuerza laboral para que compartieran fotos y videos, y mostraran cómo honran y celebran su Cultúra. Estos aportes se presentaron a lo largo del mes de forma interna, destacando las experiencias, contribuciones y celebraciones particulares de los empleados hispanos en Amazon.

Casi 6500 empleados participaron en los eventos especiales de Amazon durante el transcurso del Mes de la Herencia Hispana. De cara al futuro, Latinos at Amazon seguirá asociándose con equipos de toda la organización para animar y celebrar a nuestros empleados, clientes y comunidades hispanas en todo el mundo, durante todo el año.

Aprende más acerca de Latinos at Amazon y los diferentes grupos de empleados en Amazon aquí.