El Mes del Orgullo se trata de celebrar el amor y la igualdad, y hoy en la sede central de Amazon en Seattle, glamazon, el grupo de afinidad LGBTQIA+ de Amazon, izó la nueva bandera de Progreso y Orgullo, que incluye los colores rosado, blanco y azul para representar a la comunidad trans, y los colores negro y marrón para representar a las personas de color. La nueva bandera celebra las muchas intersecciones y facetas de la identidad dentro de la comunidad LGBTQIA+, y su elevación es apenas el inicio de decenas de actividades y eventos que Amazon ha planeado para junio.

“Izar la bandera del Orgullo se trata de declarar que apoyamos y nos unimos a la comunidad”, dijo Neil Lindsay, vicepresidente de Prime y marketing y miembro del equipo ejecutivo de patrocinio de glamazon. “Dondequiera que operemos, queremos tratar de ser una fuerza positiva para la inclusión, la diversidad y el cambio.”

Como parte de los primeros y fuertes partidarios del matrimonio igualitario, Amazon sigue abogando por las protecciones y la igualdad de derechos para las personas transgénero. Nos unimos con la comunidad LGBTQIA+ tanto dentro como fuera de Amazon y estamos trabajando a nivel federal y estatal en la legislación; esto incluye nuestro apoyo para aprobar la Ley de Igualdad. Nos esforzamos continuamente por crear un lugar de trabajo igualitario e inclusivo, y brindamos beneficios de transición de género basados en las Normas de Atención publicadas por la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH). También nos honra haber recibido una puntuación perfecta en el “Índice de Igualdad Corporativa” de la Fundación Campaña de Derechos Humanos durante los últimos tres años.

Hoy estamos orgullosos de que Amazon tenga más de 40 departamentos de glamazon en todo el mundo. Pero nuestro trabajo para que tanto Amazon como nuestras comunidades sean más inclusivas y acogedoras no ha terminado. En la lucha por la igualdad, sigue siendo el primer día.

Este junio, te invitamos a unirte a nosotros y celebrar “con Orgullo”.

Mira con Orgullo

Prime Video tiene una página dedicada con una selección de películas y series para honrar al Mes del Orgullo. La colección titulada “Live Out Loud” celebra y destaca a creadores, actores, productores, escritores y cineastas LGBTQIA+, e incluye Amazon Originals como Uncle Frank (2020) y The Wilds: Temporada 1; títulos con licencia como Rocketman (2019) y RuPaul’s Drag Race: Temporadas 1-5; y títulos como The Opposite of Sex de IMDb TV, el servicio gratuito de streaming de Amazon.

Amazon Live lanza su primer Festival del Orgullo de 3-6 p.m. ET el 10 y 11 de junio, con una amplia selección de notables influencers y creadores de tendencias que conversarán en vivo sobre cómo muestran su Orgullo, junto con sus selecciones en moda, belleza, libros, películas y TV. Para ver el festival, visita amazon.com/live.

Lee con Orgullo

Las tiendas Amazon Books y Amazon 4-star contarán con una selección de libros escogidos por el grupo de afinidad glamazon de Amazon. Los títulos, bajo el banner “Seleccionados con Orgullo”, son tanto para adultos como para niños y destacan libros de autores LGBTQIA+, entre ellos Detransition Baby de Torrey Peters, Homie de Danez Smith, The Magic Fish de Trung Le Nguyen, Memorial: A Novel de Bryan Washington, You Exist Too Much de Zaina Arafat y Transgender History de Susan Stryker. En las tiendas también se contará con una selección de “Lecturas poderosas para celebrar el Orgullo”, que incluirá libros como As a Woman: What I Learned about Power, Sex, and the Patriarchy after I Transitioned de Paula Stone Williams, Follow Your Arrow de Jessica Verdi, You Should See Me in a Crown de Leah Johnson, The Ghosts We Keep de Mason Deaver y más de Vitor Martins, Bill Konigsberg, Molly Knox Ostertag, Kacen Callender, Alice Osema y Sarah McBride.

Además, toda la señalización relacionada con Pride en las tiendas Amazon Books y Amazon 4-star fue diseñada y pintada por el artista Mathew Galvan, un empleado de Amazon que trabaja en el centro de distribución en Tracy, California.

Escucha con Orgullo

Para Pride 2021, Amazon Music trabajó con Universal Music Group para traer de vuelta el catálogo del artista de R&B Jermaine Stewart a los servicios de streaming. Stewart, el artista revolucionario, abrió el camino para innumerables artistas LGBTQIA+ que lo siguieron, pero su propio catálogo se perdió ante la indiferencia. A partir del 1 de junio, los clientes podrán hacer streaming por primera vez de los álbumes de Stewart Say It Again, The Word Is Out y What Becomes a Legend Most.

Además, Amazon Music relanzará sus listas de reproducción PROUD y Orgullo, las cuales están disponibles para todos los clientes de Prime Music con nuevas ilustraciones del artista gráfico Leandro Assis. Amazon Music también estrenará cuatro nuevos Amazon Originals como parte de la lista de reproducción relanzada PROUD, comenzando con el cover de serpentwithfeet de “Bless the Telephone” de Labi Siffre el 1 de junio, y nuevos temas de Chloe Moriondo, Claud y Rostam. En junio también se lanzará una colección de listas de reproducción narradas de Pride History, que compartirán más de 50 relatos y canciones inspiradoras de la historia de la liberación LGBTQ+ alrededor del mundo. Narrada por artistas como Kim Petras, Yungblud y más, cada lista de reproducción de Pride History narra la lucha de un solo país por la liberación y cuenta con canciones que capturan cada momento global.

El canal de Twitch de Amazon Music también transmitirá cuatro conversaciones de Group Thread en torno a la temática del Orgullo con artistas LGBTQIA+ y profesionales de la industria cada lunes de junio a las 2 p.m. PST. Presentado por Ira Madison III (presentador del podcast Keep It), la serie debutará el 7 de junio.

Compra con Orgullo

Los clientes también pueden apoyar a la comunidad comprando en la tienda Pride de Amazon, que cuenta con productos de negocios propiedad de empresarios LGBTQIA+. Amazon Handmade también tiene una tienda con cientos de artículos seleccionados hechos a mano por empresas y productos LGBTQIA+ que celebran el Orgullo, incluyendo joyería, decoración del hogar, belleza y grooming y más. En particular, la tienda dedicada de Handmade destaca dos negocios LGBTQIA+: Brooklyn Apothecary Co. , que vende velas y decoración del hogar, y Feminist Goods Co. , que vende ropa y accesorios diseñados para empoderar a las mujeres. Celebra Pride y apoya a la comunidad LGBTQ+ al comprar de pequeñas empresas en www.amazon.com/madewithpride.

Apoya organizaciones benéficas con Orgullo

Genera donaciones para Black Trans Advocacy Coalition, Human Rights Campaign Foundation o The Trevor Project cada vez que compres con AmazonSmile. Es una forma sencilla para que los clientes apoyen a su organización benéfica favorita, sin costo adicional.

Pídele a Alexa con Orgullo

Durante todo el mes de junio, puedes pedirle a Alexa que te “recomiende libros para leer durante el mes del Orgullo” o solo di: “Alexa, pon PROUD” o “Alexa, pon Pride History”.