Un árbol caído provoca una pelea letal entre vecinos. Un niño busca en la oscuridad el brillo de los dientes de un tigre. Una mujer mantiene a raya a una colonia de perritos de la pradera extrañamente feroces. Esta es solo una muestra de la colección, cuentos inquietantes que van desde el terror hasta el realismo mágico y que han sido imaginados por los increíbles, galardonados y exitosos autores tales como Silvia Moreno-García, Stephen Graham Jones, Carmen María Machado, Tochi Onyebuchi, Karen Russell y el curador de la colección Jeff VanderMeer.Publicada por, la colección de cuentos salvajes sobre los instintos animales, la locura humana y la supervivencia está disponible para leer o escuchar en una sola sesión.“Curiosamente, todavía estamos en los primeros días de desenredar nuestra relación con la naturaleza, con las áreas salvajes, con los animales, y tenemos un largo camino por recorrer”, dijo Jeff VanderMeer. “Quería explorar lo que ocurre cuando el entorno te afecta de una manera que quizás ni siquiera te das cuenta, al mismo tiempo que lidiamos con las complicaciones del territorio, y parecemos programados para ver nuestros patios, por ejemplo, como feudos separados, a pesar de que todo está conectado.”“Me encantó la descripción de Jeff acerca de, con su enfoque en las interacciones entre animales y humanos y su importante pregunta: '¿Cómo podemos vivir unos con otros?’”, afirmó la autora Karen Russell. “Hace años, tuve la idea de una historia sobre una tortuga que fue entrenada para ser portadora de anillos en bodas en el desierto. Traté de escribirlo desde la perspectiva de la niña de las flores, y nunca funcionó. Para, regresé a esa fiesta extraña, y una voz muy diferente entró en escena: un hombre divorciado, un alma perdida y ebria, que ha llegado a sentirse como un intruso donde quiera que vaya. He sido una invitada acompañante muchas veces, y siempre me ha parecido un estado algo gracioso: eres un intruso en el gran día de otra persona.comenzó como una comedia negra, y me alegro de que la tortuga me condujera más adentro del desierto de lo que pretendía ir. Todos somos conscientes de que estamos destrozando nuestro planeta, y creo que los animales pueden ayudar a despertar las mejores partes de nuestra naturaleza, el cuidado que se siente esencial. Nuestra pertenencia a una realidad más vasta que la carpa de la fiesta, o los duros caparazones de nuestros cráneos”.Para escuchar más de cerca de lo que sucede cuando los humanos y la madre naturaleza se enfrentan, desplaza la pantalla hacia abajo para ver una muestra de audio y una descripción general de cada cuento disponible en la colección. Disponible de forma gratuita para los clientes de Amazon Prime y Kindle Unlimited, o por una pequeña tarifa para los que no son miembros, los cuentos cortos pueden seren un eBook de Kindle o en un audiolibro de Audible.