No. Los clientes no pueden recibir una combinación de otros artículos vendidos a través de la tienda en línea de Amazon, como pasta de dientes o pañales, junto con la entrega de medicamentos de Amazon Pharmacy. Esto es válido para la entrega por drones y la entrega estándar. Las instalaciones de Amazon Pharmacy tienen licencia y mantenimiento por separado y no almacenan artículos que no sean clínicos.