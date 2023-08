Read this article in English.

Aproximadamente uno de cada 10 estadounidenses tiene diabetes y aproximadamente 8 millones usan insulina para ayudar a controlar su condición.1,2 Sin embargo, la insulina puede ser costosa y es una carga financiera para más del 14% de las personas que la usan en los EE. UU.3

Ahora, Amazon Pharmacy está presentando cupones automáticos, que brindan ahorros instantáneos en más de 15 marcas de insulina y cuidado de la diabetes. Los clientes pueden ahorrar tiempo y dinero en los productos recetados con más frecuencia de Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, Dexcom e Insulet como ampollas de insulina, bolígrafos, monitores continuos de glucosa y bombas. Con cupones patrocinados por el fabricante que se aplican automáticamente, muchas marcas de insulina están disponibles para clientes elegibles a partir de $35 al mes. Y, debido a que se trata de Amazon Pharmacy, los clientes obtienen entrega gratuita y acceso las 24 horas, los 7 días de la semana al equipo de farmacéuticos de Amazon.

“El acceso a medicamentos y tecnología asequibles para la diabetes puede ayudar a las personas que viven con diabetes a mantenerse saludables y evitar complicaciones. Lastimosamente, algunos de los más de 37 millones de estadounidenses que viven con diabetes no pueden pagar los tratamientos que necesitan para sobrevivir”, comentó Charles “Chuck” Henderson, director ejecutivo de American Diabetes Association (Asociación Estadounidense de Diabetes). “La ADA ha sido una potente voz en la defensa para que la insulina y la tecnología para la diabetes sean asequibles. Aplaudimos a Amazon Pharmacy por innovar en nombre de los pacientes y tomar medidas importantes para ayudar a garantizar que las personas que viven con diabetes puedan acceder fácilmente a los tratamientos que necesitan a través de un proceso de compra transparente que aplica automáticamente cualquier descuento elegible”.

Comodidad y ahorro a tu alcance

Si bien los cupones para medicamentos no son nuevos, encontrarlos y canjearlos no siempre es una tarea fácil. De hecho, se estima que el 85% de los cupones patrocinados por los fabricantes no se utilizan.1 Para solucionar esto, Amazon desarrolló una tecnología que aplica automáticamente cupones elegibles al finalizar la compra, por lo que los clientes no tendrán que tomar ninguna acción adicional para obtener los ahorros. Ya sea que los clientes elegibles tengan seguro, seguro insuficiente o no tengan seguro alguno, podrán ver fácilmente el precio de cada producto directamente en Amazon y nunca tendrán que preocuparse por perderse un ahorro.

“Imagínate no saber el precio de los alimentos u otros artículos esenciales antes que te pidan que pagues en la caja; eso sería una experiencia malísima”, declaró John Love, vicepresidente de Amazon Pharmacy. “La falta de precios a la vista en la farmacia es un problema para los clientes, lo cual Amazon Pharmacy puede ayudar a resolver. De la misma manera que los clientes compran los productos que necesitan en Amazon, tratamos de simplificar la forma para que obtengan sus medicamentos esenciales. Estamos encantados de ayudar a los clientes a encontrar y pagar su insulina”.

Precios claros y a la vista para la insulina y el cuidado de la diabetes

“Aunque el concepto de precios a la vista suene obvio, es un cambio radical en el cuidado de la salud. Como médico, es alentador saber que los pacientes conocerán el costo de su insulina antes de hacer la fila o de esperar para hablar con un farmacéutico. Y si el costo no es lo que anticipaban, rápidamente podremos encontrar otras opciones que sean asequibles y apropiadas para su atención”, dijo el Dr. Vin Gupta, director médico de Amazon Pharmacy. “La aplicación automática de cupones permite a los pacientes acceder mejor a medicamentos que son efectivos y asequibles, y esta combinación puede mejorar la fidelidad y respaldar un mejor cuidado”.

“Es emocionante saber que los pacientes ahora tendrán acceso instantáneo a descuentos en muchas de las marcas más recetadas de insulina y en artículos para el cuidado de la diabetes que estén disponibles”, mencionó Andrew Vo, farmacéutico de Amazon Pharmacy. “Además, estamos ofreciendo una amplia selección que va a satisfacer las necesidades de una amplia población de pacientes”.

Más maneras de gastar menos

Los cupones patrocinados por los fabricantes en Amazon Pharmacy están disponibles para insulina y productos para el cuidado de la diabetes, así como otras marcas de terapias para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD, por sus siglas en inglés), la obesidad y más. Además de los cupones automáticos, Amazon Pharmacy ofrece otras formas de ahorrar tiempo y dinero en medicamentos recetados. La nueva suscripción RxPass de Amazon Pharmacy para miembros de Amazon Prime cuesta solo $5 al mes e incluye todos los medicamentos elegibles que se le receten al cliente. Como alternativa, los miembros de Amazon Prime pueden ahorrar con el beneficio de ahorros en medicamentos recetados de Amazon Prime, disponible sin cargo adicional, para obtener descuentos de hasta el 80 % en medicamentos genéricos y del 40 % en medicamentos de marca en más de 60.000 farmacias participantes en todo el país, incluidas Amazon Pharmacy y el servicio PillPack de Amazon Pharmacy.

Preguntas frecuentes ¿Cómo puedo acceder a los cupones en Amazon Pharmacy? Obtén más información sobre los cupones disponibles en Amazon Pharmacy 1. Los cupones elegibles se aplicarán automáticamente durante el proceso de pago, sin que los pacientes tengan que hacer nada para canjearlos. Si un cupón se puede usar con el seguro, se aplicará y reducirá el precio del copago final del paciente.

¿Qué cupones patrocinados por los fabricantes están disponibles? Aquí puedes ver la lista completa de los cupones disponibles actualmente Los pacientes elegibles pueden acceder automáticamente a ahorros en ampollas de insulina, bolígrafos, monitores continuos de glucosa, bombas y más. Además, hay cupones disponibles para marcas de terapias para ayudar a tratar el asma, el enfisema, la obesidad y otras afecciones comunes.

¿Hay restricciones en los cupones? RxPass beneficio de ahorro de medicamentos recetados de Amazon Prime Sí, hay algunas restricciones. Los cupones pueden funcionar en relación con tu seguro, pero si un medicamento en particular está cubierto o no por tu plan de seguro depende de tu proveedor de seguros. Los cupones no se pueden aplicar en combinación cono el. Además, los pacientes que son elegibles para recibir beneficios de cualquier programa de atención médica estatal o federal, como Medicare, Medicaid o Medicare Parte D, no pueden usar cupones patrocinados por los fabricantes en este momento.

¿Se pueden canjear en otras farmacias los cupones patrocinados por los fabricantes que están disponibles en Amazon Pharmacy? Los cupones de los fabricantes que se ofrecen en el sitio de Amazon Pharmacy solamente se pueden usar para surtir recetas con Amazon Pharmacy. Sin embargo, los fabricantes de medicamentos y las empresas de dispositivos médicos brindan asistencia financiera a los pacientes de varias maneras, y es posible que cupones similares o equivalentes estén disponibles en otros lugares.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los cupones? Obtén más información sobre los cupones en Amazon Pharmacy

