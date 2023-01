Leer en inglés .

Durante la última década como neumólogo en actividad, he visto a pacientes con enfermedades crónicas luchar para acceder a los medicamentos básicos que necesitan para vivir bien. Comprender que el seguro puede ser un laberinto e ir a la farmacia es un gran problema. A veces, eso ha llevado a malos resultados: los medicamentos nuevos no se surten, los resurtidos no se recogen y los pacientes sufren. Hay aspectos de nuestro sistema de atención médica que hacen que lo que debería ser fácil, se vuelva difícil. Es por ello por lo que me siento tan afortunado de ser parte del cambio que Amazon Pharmacy trae a esta industria.

Hoy nos complace presentar RxPass, un nuevo beneficio de la membresía de Amazon Prime, de Amazon Pharmacy, que brinda a los pacientes acceso asequible a medicamentos genéricos que tratan más de 80 afecciones de salud comunes por solo $5 al mes. Con RxPass, los miembros de Amazon Prime pueden obtener todos los medicamentos elegibles que necesiten por una tarifa módica y fija de $5 y recibirlos convenientemente de forma gratuita en su puerta. Se estima que más de 150 millones de estadounidenses toman uno o más de los medicamentos disponibles a través de la suscripción mensual de RxPass. RxPass es nuestro más reciente esfuerzo para ayudar a los pacientes a ahorrar tiempo, dinero y mantenerse saludables. Ya está disponible para clientes en la gran mayoría de los estados de EE. UU. Puedes encontrar una lista completa de los criterios de elegibilidad aquí.

Abordar condiciones comunes

Aproximadamente, la mitad de los adultos toman dos o más medicamentos a diario, y a una cuarta parte de ellos les resulta difícil pagar los medicamentos que necesitan. Amazon Pharmacy está abordando estos desafíos al hacer que los medicamentos sean más accesibles, asequibles y convenientes. RxPass ayuda a los pacientes a manejar condiciones de salud comunes (presión alta, ansiedad o reflujo ácido, por ejemplo) al brindar acceso confiable a los medicamentos comúnmente recetados, los cuales serán entregados con la facilidad y la atención que los clientes esperan de Amazon.

Simplemente visita el sitio web o la aplicación de Amazon Pharmacy para registrarte. Si los pacientes tienen preguntas, los farmacéuticos de Amazon o el equipo de apoyo estarán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para analizar los medicamentos y comunicarse con el médico del paciente. Además, los pacientes no usan el seguro médico con RxPass, por lo que no necesitan preocuparse por los deducibles ni los copagos: es un complemento fijo de $5 al mes a la membresía de Amazon Prime. Y si los medicamentos recetados del cliente cambian, pueden fácilmente cancelar el servicio en cualquier momento.

Más formas de ahorrar tiempo y dinero

RxPass es una forma más en que Amazon está replanteándose la atención médica para brindar beneficios y conveniencia. Está disponible a través de Amazon Pharmacy, que es una farmacia de servicio completo que opera en los 50 estados de EE. UU. Además de una amplia selección y envío gratuito de medicamentos recetados, Amazon Pharmacy acepta la mayoría de los planes de seguro, así como las cuentas HSA y FSA de los clientes. Amazon Pharmacy también es compatible con PillPack de Amazon Pharmacy, un servicio para personas que toman varios medicamentos diarios.

RxPass es el beneficio más recientemente ofrecido a los miembros Prime. La membresía Prime ofrece lo mejor de compras, ahorros y entretenimiento para hacer la vida cotidiana más cómoda, económica y divertida. En EE. UU., estos beneficios incluyen entrega gratuita y rápida de millones de artículos, streaming ilimitado de películas y series como The Lord of the Rings: The Rings of Power y deportes en vivo como Thursday Night Football con Prime Video, reproducción sin anuncios de 100 millones de canciones y millones de episodios de pódcast con Amazon Music, medicamentos prescritos a partir de $1 al mes y envío gratuito en dos días de Amazon Pharmacy, entregas de alimentos Fresh ultrarrápidas, ahorros en la tienda en determinados alimentos en Amazon Fresh y Whole Foods Market en los EE. UU., almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos, beneficios de juegos gratis con Prime Gaming, más de 3000 libros y revistas con Prime Reading, Buy with Prime cual ofrece beneficios Amazon Prime de compras como envíos rápidos y gratuitos, una experiencia sencilla de pago y devoluciones fáciles en tiendas por internet más allá de Amazon.com, y ofertas y eventos de compras exclusivos como Prime Day. Los miembros ahora también pueden disfrutar de una prueba gratuita de un año valorada en $9,99 por mes, de membresía de Grubhub+, que ofrece tarifas de envío ilimitadas de $0 en pedidos superiores a $12.

Los miembros de Amazon Prime pueden agregar fácilmente RxPass de Amazon Pharmacy a su suscripción mensual al visitar el sitio web o la aplicación de Amazon. Registrarse es simple y los miembros pueden cancelar el servicio de suscripción en cualquier momento. Para obtener más información sobre RxPass de Amazon Pharmacy, visita amazon.com/rxpass.

