Prime es uno de los programas de membresía más populares y únicos disponibles hoy en día. Desde entrega rápida y gratuita; una enorme biblioteca de películas, series y deportes en Prime Video, así como millones de podcasts, libros, canciones y juegos; y ofertas exclusivas en miles de excelentes productos y comestibles, Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento a un bajo costo mensual.

Pero, por una u otra razón, puede llegar un momento en el que decidas cancelar tu membresía. Aquí tienes las instrucciones si esa es la elección correcta para ti. Pero antes de irte, aquí está por qué pensamos que deberías reconsiderar cancelar esta membresía única:



Razones por las que deberías reconsiderar la cancelación de tu membresía Prime

Ser miembro de Prime puede ahorrarte bastante dinero. Solo con el Prime Day 2022, los miembros compraron más de 300 millones de artículos y ahorraron más de $1.7 mil millones en todo el mundo. Entre la entrega gratuita, el acceso exclusivo y anticipado a descuentos y ofertas, y el acceso a toneladas de entretenimiento sin costo adicional, una membresía Prime ayuda a hacer tu vida más fácil, y más entretenida, cada día.

Si lo quieres, está en Prime. A continuación, te ofrecemos una breve descripción de lo que te perderías si cancelas.

Prime Video

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece algo para todos, incluyendo Thursday Night Football, los ganadores del Emmy The Marvelous Mrs. Maisel, el drama satírico de superhéroes nominado al Emmy The Boys, y los éxitos The Lord of The Rings: The Rings of Power, Tom Clancy’s Jack Ryan, Thirteen Lives, The Tender Bar, Being the Ricardos, The Tomorrow War, Reacher, y Coming 2 America.

Los miembros Prime también pueden añadir canales como HBO Max, discovery+, Paramount+, BET+, MGM+, ViX+, PBS KIDS, NBA League Pass, MLB.TV, STARZ, y SHOWTIME, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni de tener cable. Solo pagas por los que quieres y puedes cancelar en cualquier momento. Consulta la lista completa de canales disponibles en amazon.com/channels. Disfruta de películas y series incluidas con Prime, así como de películas de estreno para alquilar o comprar, temporadas completas de programas de televisión actuales disponibles para comprar, y ofertas especiales solo para miembros Prime.

Books, Music, Podcasts, and Games

Otras opciones de entretenimiento de Prime incluidas en tu membresía ayudan a los miembros a consumir, jugar, leer y disfrutar de contenido de primera clase, incluyendo:



Una selección rotativa de 3,000 libros, audiolibros, revistas, periódicos y cómics con Prime Reading. Esto incluye Amazon Original Stories, historias adictivas de ficción y no ficción de los autores más vendidos, autores aclamados y nuevas voces, incluyendo a Dean Koontz, Mindy Kaling, Chimamanda Ngozi Adichie, Margaret Atwood, Taylor Jenkins Reid y más.

Libros Kindle seleccionados editorialmente y pre-lanzados a través de Amazon First Reads.

Disfruta de un catálogo de 100 millones de canciones en modo aleatorio y los podcasts más populares sin anuncios con Amazon Music.

Accesorios exclusivos para juegos electrónicos, juegos gratuitos y una suscripción gratuita en Twitch.tv con Prime Gaming.

Si quieres más contenido, los miembros Prime reciben precios especiales en Amazon Music Unlimited, Amazon Kids+, la única suscripción de contenido digital para niños con miles de libros, juegos, videos, Alexa Skills y más; y Prime Video Channels.

En español Nuestra pasión por deleitar a nuestros clientes nos impulsa a inventar constantemente, ofreciéndoles precios más bajos, mayor selección y servicios más convenientes. Teniendo esto en cuenta, a lo largo de los años hemos lanzado servicios innovadores como Prime, Alexa y nuestra familia de dispositivos Echo, entretenimiento de primer nivel y productos exclusivos de Amazon. Leer más

Increíbles ahorros y eventos de ofertas

Los miembros Prime tienen acceso exclusivo a grandes ofertas durante el Prime Day, incluyendo Ofertas Relámpago. Pero eso no es todo en lo que los miembros pueden ahorrar dinero.

Los miembros Prime obtienen ofertas exclusivas y ahorros en las tiendas en Amazon Fresh y Whole Foods Market en todo Estados Unidos. Obtienen ofertas exclusivas en artículos favoritos cotidianos seleccionados, productos esenciales, alimentos preparados y más en las tiendas de Amazon Fresh, y descuentos exclusivos en ventas en las tiendas de Whole Foods Market.

¿Prefieres comida para llevar? Los miembros pueden disfrutar de un año de Grubhub+ gratis, que incluye entregas ilimitadas sin costo en pedidos elegibles de tus restaurantes favoritos, ahorros exclusivos y donaciones igualadas.

Los miembros Prime también tienen ahora dos opciones innovadoras y asequibles para pagar sus medicamentos por receta. Los miembros Prime que normalmente toman dos o más medicamentos al mes para manejar condiciones de salud crónicas o continuas podrían ahorrar una cantidad significativa de tiempo y dinero con la suscripción de $5 al mes de RxPass.

Alternativamente, los miembros Prime pueden ahorrar con el beneficio de ahorro en recetas de Prime, disponible sin costo adicional, para obtener descuentos de hasta el 80% en medicamentos genéricos y del 40% en medicamentos de marca en más de 60,000 farmacias participantes a nivel nacional, incluyendo Amazon Pharmacy y el servicio PillPack de Amazon Pharmacy. Amazon Pharmacy y PillPack de Amazon Pharmacy también aceptan la mayoría de los planes de seguro médico, y ofrecen precios bajos y transparentes para los clientes que utilizan su seguro para pagar sus medicamentos por receta.

Entrega rápida y gratuita

Los miembros Prime reciben entrega rápida y gratuita en millones de artículos y pueden elegir entre múltiples opciones de entrega para asegurarse de que un paquete se entregue cuando y donde sea más conveniente. No es necesario gastar tiempo o dinero en gasolina para ir a la tienda, o gastar una cierta cantidad para calificar para el envío gratuito.



Entrega gratuita en el mismo día y al día siguiente: Los miembros Prime en los EE.UU. pueden comprar una selección de más de 20 millones de artículos elegibles para entrega gratuita al día siguiente sin compra mínima, y cientos de miles de artículos disponibles para entrega gratuita el mismo día, en cuestión de horas, en más de 90 áreas metropolitanas.

Los miembros Prime en los EE.UU. pueden comprar una selección de más de 20 millones de artículos elegibles para entrega gratuita al día siguiente sin compra mínima, y cientos de miles de artículos disponibles para entrega gratuita el mismo día, en cuestión de horas, en más de 90 áreas metropolitanas. Entrega el mismo día de minoristas: Los miembros Prime en y cerca de ciudades seleccionadas, incluyendo Atlanta, Chicago, Dallas, Miami y Washington D.C., ahora tienen la oportunidad de comprar en tiendas minoristas de su centro comercial local, como PacSun, GNC, Sur La Table y SuperDry, a través de Amazon.com y la aplicación móvil de Amazon, para entrega el mismo día. Los clientes pueden visitar amazon.com/nearme para ver si este servicio está disponible en su área.

Los miembros Prime en y cerca de ciudades seleccionadas, incluyendo Atlanta, Chicago, Dallas, Miami y Washington D.C., ahora tienen la oportunidad de comprar en tiendas minoristas de su centro comercial local, como PacSun, GNC, Sur La Table y SuperDry, a través de Amazon.com y la aplicación móvil de Amazon, para entrega el mismo día. Los clientes pueden visitar amazon.com/nearme para ver si este servicio está disponible en su área. Amazon Day: Los miembros Prime pueden seleccionar un día designado para una entrega semanal de sus paquetes. Esta es una forma gratuita y conveniente de seleccionar cuándo y cómo llegan los paquetes a sus puertas.

¿Decidido a cancelar? Nos entristecerá verte ir, pero estaremos aquí cuando estés listo para volver. A continuación, te indicamos cómo cancelar tu membresía Prime. Cómo cancelar tu membresía Prime En una computadora de escritorio:



Ve a Amazon.com en tu navegador web. Pasa el cursor sobre el menú de Cuenta y Listas en la parte superior derecha de la ventana, luego selecciona la opción de Membresía Prime. Pasa el cursor sobre la sección Administrar Membresía en la parte superior derecha de la pantalla, luego pulsa el botón Finalizar Membresía. Sigue las instrucciones en pantalla para proceder a cancelar tu suscripción Prime.

En un dispositivo móvil:



Abre la aplicación de Amazon Shopping en tu dispositivo móvil. En la parte inferior de la pantalla, pulsa el botón de Perfil, que parece la silueta de una persona. Desplázate hacia abajo y selecciona Administrar la Membresía de Prime. Presiona en el menú desplegable Administrar Membresía, y presiona el botón Administrar Membresía en ese menú. Presiona el botón Finalizar Membresía. Sigue las instrucciones en pantalla para proceder a cancelar tu suscripción Prime.

A continuación, descubre más sobre las membresias Prime con descuento, incluyendo Prime Student y Prime Access.