Desde envíos rápidos hasta entretenimiento de calidad por streaming con Prime Video, una membresía Amazon Prime es de gran ayuda. Con Amazon Household, los beneficios van aún más allá. Descubre cómo puedes utilizar Amazon Household para compartir estos beneficios y contenido digital con tus seres queridos.

¿Qué es Amazon Household?

Amazon Household te permite compartir numerosos beneficios con otro adulto, adolescentes y niños, ayudándote a aprovechar al máximo tu membresía Amazon Prime. Tu grupo familiar puede incluir hasta seis miembros (dos adultos, hasta cuatro adolescentes y hasta cuatro niños) y es fácil agregar o eliminar miembros y compartir contenido entre todos.



¿Qué beneficios Amazon Prime puedes compartir en Amazon Household?

Los miembros de Amazon Household pueden compartir estos beneficios:



Entrega Amazon Prime gratuita

Acceso a streaming de Prime Video

de Prime Video Libros gratuitos con Prime Reading y Amazon First Reads

Amazon Photos y uso compartido de álbumes

Acceso anticipado a ofertas relámpago

También puedes compartir contenido digital, incluidos eBooks, audiolibros, aplicaciones y juegos.

Excepciones: si bien los adolescentes pueden comprar en Amazon Prime a través de Amazon Household, los niños no pueden hacerlo.

Los adolescentes pueden tener sus propias credenciales de inicio de sesión en Amazon para comprar o hacer streaming de contenido, y pueden pagar con la tarjeta o tarjeta de regalo de un adulto en Amazon Household. Antes de enviar el pedido, los adultos pueden revisar los artículos, la información de envío y de pago.

Los adultos pueden agregar niños a un hogar para administrar los controles parentales en tabletas Fire y e-readers Kindle a través de Kindle FreeTime. Pueden personalizar la experiencia de cada niño seleccionando qué contenido pueden ver y establecer objetivos educativos y límites de tiempo.

Cómo configurar Amazon Household

Para comenzar, visita la página de Amazon Household y elige Add Adult (Agregar adulto), Add a Teen (Agregar adolescente) o Add a Child (Agregar niño). Los adultos pueden enviar una invitación por correo electrónico o registrarse juntos para verificar sus cuentas. Para los adolescentes, puedes enviar una invitación por correo electrónico y el adolescente debe aceptarla para poder configurar las credenciales de su inicio de sesión. No es necesaria ninguna invitación para agregar niños.

Una vez que hayas creado tu Amazon Household, puedes revisar tu configuración para compartir contenido en Family Library (Biblioteca familiar). Marca las casillas donde deseas compartir contenido y desmarca las casillas donde no deseas compartir contenido. Puedes cambiar estas configuraciones para compartirlas en cualquier momento en el futuro.

¿Cuántos adultos y niños pueden formar parte de un Amazon Household?

Puedes tener hasta seis personas en tu Amazon Household, que comprende:



Hasta dos adultos (de 18 años en adelante). Cada uno debe tener su propia cuenta de Amazon.

Hasta cuatro adolescentes (de 13 a 17 años). Los adolescentes pueden tener sus propias credenciales de inicio de sesión en Amazon para comprar o hacer streaming con la aprobación de sus padres.

con la aprobación de sus padres. Hasta cuatro niños (los niños no pueden comprar en Amazon).

¿Pueden los miembros de Amazon Household ver los pedidos o el contenido de los demás?

Depende de si es adulto, adolescente o niño. Los adultos no pueden ver los pedidos ni el contenido de la otra persona siempre que utilicen sus propias cuentas individuales. Para los adolescentes, los adultos pueden revisar y aprobar los artículos, la información de envío y pago de los pedidos de sus adolescentes. Los adultos también pueden establecer un límite de cuánto gasta su hijo adolescente sin necesidad de aprobación. Por último, los adultos pueden ver y controlar el contenido que ven los niños en su Amazon Household.



¿Cuánto cuesta Amazon Household?

Amazon Household es de uso y configuración gratuita. Solo un adulto en el hogar debe tener una membresía Amazon Prime.

Cómo utilizar Amazon Household con Alexa

Una vez que hayas configurado Amazon Household en línea o en la aplicación de Amazon, puedes decir “Alexa, switch accounts” para cambiar entre tus distintas cuentas de Amazon Household. Di “Alexa, which account is this” para averiguar la cuenta que Alexa está usando en ese momento.

Con los dispositivos compatibles con Alexa, puedes ver Amazon Photos en dispositivos Echo con pantalla, escuchar notificaciones de todas las cuentas vinculadas (todos los miembros deben desactivar estas notificaciones para detenerlas), realizar y recibir llamadas y mensajes de Alexa para todas las cuentas vinculadas. y compartir listas de compras.



Cómo salir de Amazon Household

Para salir de un Amazon Household, ingresa en Manage Your Household (Administra tu hogar) y selecciona Leave (Salir) debajo de tu nombre de avatar. Una vez que te vayas, solo el miembro principal de Amazon Prime conservará los beneficios Amazon Prime y ya no tendrás acceso al contenido compartido en Family Library (Biblioteca familiar). Ten en cuenta que no podrás unirte a un Amazon Household diferente durante 180 días.

Crea tu Amazon Household aquí.