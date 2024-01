Read this article in English.

El nuevo drama de espionaje y amor de Prime Video, Mr. & Mrs. Smith, se diferencía desde un principio de la película del 2005 que lleva su mismo nombre.

En la película, protagonizada por los famosos Brad Pitt y Angelina Jolie en los papeles principales, la pareja se conoce y se enamora durante unas vacaciones románticas y apasionadas, solo para descubrir años después en su conflictivo matrimonio, que ambos eran espías que trabajaban para organizaciones rivales.

En esta versión, protagonizada por Donald Glover y Maya Erskine que estrena el viernes 2 de febrero a través del servicio de streaming, John y Jane Smith son reclutados como espías y unidos a través de un matrimonio arreglado que les proporcionará la tapadera perfecta para llevar a cabo de forma encubierta, y eficaz, misiones explosivas y bizarras. Mr. & Mrs. Smith también cuenta con un impresionante elenco de actores y estrellas invitadas, incluyendo a Michaela Coel, Paul Dano, John Turturro, Sharon Horgan, Parker Posey, Wagner Moura y Ron Perlman.

"Siento que un matrimonio arreglado, ya sabes, sin darle a las personas la oportunidad de tomar su propia decisión, hace que los retos sean más intensos", explicó Glover en una entrevista. "Es fácil abandonar cualquier tipo de relación. Hay muchas salidas. Simplemente sentí que era más interesante juntar a las personas y decirles: 'No hay escapatoria'. Entonces empiezas a crear algo nuevo que es hermoso, ¿sabes?"

La dualidad de encontrar y mantener el amor en una ocupación emocionante y llena de violencia, engaño y muerte se conoce como un "sandwich de espías". Es un término que Glover y Erskine idearon para dar sentido al universo de Mr. & Mrs. Smith, en el que son solo una pareja de espías en una organización sombría donde todos los espías casados comparten el mismo nombre.

"Un 'sandwich de espías' es como la combinación perfecta de mantequilla de cacahuate para el espionaje y la acción, y la gelatina perfecta para el romance, y al juntarlas de repente se convierte en algo revolucionario", observó Francesca Sloane, quien co-creó la serie con Glover y showrunner y escritora. "Para ser un buen espía, tienes que mentir. Pero, por otro lado, para tener una relación realmente saludable, tienes que ser muy honesto. Entonces, ¿qué sucede cuando juntas esas cosas? Eso es un poco el latido y el impulso de toda la serie".

Mr. & Mrs. Smith co-star Maya Erskine dishes on the show's collaborative process

Ver a Jane y John evolucionar lentamente de socios profesionales a amantes torpemente apasionados es uno de los aspectos que atrajo a Erskine al papel.

"Comienzan con el acuerdo de 'No hagamos de esto algo romántico. Esto es solo una asociación comercial'. Y tenemos que aprender a confiar el uno en el otro", dijo. "Pero, por supuesto, a medida que comienzan a conocerse y a gustarse, las cosas se complican y se enamoran... Jane es alguien que proviene de un entorno desestructurado y no confía mucho en este mundo. Es una persona que no confía, entrando en una relación que se basa completamente en la confianza".

"Es un tipo de amor vulnerable y complicado", dijo Sloane, "que se encuentra no solo en el Mr. & Mrs. Smith original, sino en otras obras pasadas y presentes en cine y televisión".

"Las mayores inspiraciones para esta serie fueron 'Scenes from a Marriage', 'Mikey & Nicky', y películas al estilo de Elaine May", reveló Sloane. "Pero más aún, si soy totalmente sincera, 'Married at First Sight', '90 Day Fiancé' y 'Love Is Blind'. Además, también inspiró ese sentimiento de estar realmente solo y querer desesperadamente una respuesta de compañerismo, o cuando nos preguntamos el 'por qué' de su existencia, o su identidad. Y entonces, las extrañas y amorfas corporaciones se unen y te dicen: 'Aquí está tu vida. Aquí está tu persona perfecta. Aquí es donde vivirás'".

Para las secuencias de acción, Glover y Erskine contaron con coordinadores de acrobacias para ayudar a perfeccionar sus movimientos de lucha inspirados en artes marciales y el uso de armas. Pero cuando se trataba de escenas de amor, en esta versión de Mr. & Mrs. Smith buscaba un nivel de química e intimidad que superara los besos apasionados.

Mr. & Mrs. Smith star and co-creator Donald Glover says women are the action drama's secret weapon

"Hay muchas escenas románticas", concluyó Glover. "Hay escenas de sexo y todas esas cosas. Pero cuando nos estamos riendo, eso se siente más como 'no creo que deba ver esto'. Tocamos mucho el tema del voyeurismo con Hiro [Murai, quien dirige los episodios uno y dos]. ¿Qué es la intimidad, realmente? Se debería sentir como si estuvieras viendo algo que no deberías ver... 'Sí, me tiro pedos. Hago caca. Sí, soy asqueroso cuando estoy enojado'. Eso es lo que estábamos buscando, y obtuvimos mucho de eso entre nosotros dos, porque nos sentimos realmente cómodos".

Es un nivel de comodidad y familiaridad que Erskine dijo que todas las parejas lo comprenderán.

"Creo que las parejas deberían ver este programa juntas", explicó. "Las parejas de todas las edades deberían ver este programa, porque creo que hay algo para que todas las parejas se identifiquen. Realmente abarca todo el espectro".

Disfruta Mr. & Mrs. Smith en streaming por Prime Video a partir del 2 de febrero.