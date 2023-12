Read this article in English.

Oficialmente, es hora de comenzar a ver películas navideñas sin parar, y Prime Video tiene una amplia selección de títulos para ayudar. Ya sea que te gusten las comedias románticas navideñas, las caricaturas o los clásicos, te tenemos cubierto con películas festivas de todos los géneros, y están incluidas dentro de la membresía Prime. Los miembros Prime en los Estados Unidos disfrutan de ahorros, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía.

Sigue leyendo para ver la lista de algunas de las mejores películas para ver en Prime Video y Freevee esta temporada, luego conéctate a Prime Video para explorar la selección completa de películas navideñas.



Comedia

Candy Cane Lane

Eddie Murphy protagoniza esta comedia de aventuras navideñas sobre un hombre en una misión para ganar el concurso anual de decoración navideña de su vecindario. Involuntariamente, hace un trato con un travieso duende que hace que los "12 días de Navidad" cobren vida.

Disponible a partir del 1 de diciembre



Comedias románticas festivas

Exmas

Cuando Graham (Robbie Amell) decide sorprender a su familia viajando a casa para Navidad, se sorprende al descubrir que ya están celebrando con un invitado de honor inesperado, su ex prometida, Ali (Leighton Meester). Los dos ex se enfrentan para ver a quién escoge la familia para quedarse hasta el día de navidad y quién deberá irse. ¡Que comience el caos navideño!

Ya está disponible

*Disponible de forma gratuita con anuncios; no se requiere membresía Prime

Hotel for the Holidays

Georgia (Madelaine Petsch) es la gerente del hotel más encantador de Nueva York, el Hotel Fontaine. Ella navega por situaciones románticas mientras se encuentra conviviendo con el chef del hotel (Mena Massoud) y un encantador príncipe que se hospeda en el hotel durante las vacaciones. En los días previos a la Navidad, el personal del hotel y los icónicos huéspedes encuentran amor, amistad e inspiración.

Ya está disponible

*Disponible de forma gratuita con anuncios; no se requiere membresía Prime.

Your Christmas Or Mine 2

Your Christmas Or Mine 2 sigue a la joven pareja James (Asa Butterfield) y Hayley (Cora Kirk), que se están preparando para su segunda Navidad juntos. El padre de James ha invitado a los Taylors a pasar la Navidad en un lujoso centro turístico de esquí en los Alpes austriacos, para que puedan conocer a su nueva novia estadounidense (Jane Krakowski). Sin embargo, el papá de Hayley, Geoff, insistió en encargarse de la reserva de su lado de la familia y algo claramente no salió bien. ¿Podrá la relación de Hayley y James sobrevivir a otra turbulenta Navidad familiar?

Disponible a partir del 8 de diciembre

Something from Tiffany’s

Nada se compara con la magia y emoción de las festividades en la ciudad de Nueva York, donde las calles brillan con luces, las ventanas deslumbran y una caja especial de Tiffany podría cambiar el rumbo de la vida de una persona; o de varias. Rachel y Gary (Zoey Deutch, Ray Nicholson) están lo suficientemente felices, pero no están del todo listos para ese gran compromiso. Ethan y Vanessa (Kendrick Sampson, Shay Mitchell) están a punto de oficializar su relación. Cuando un simple intercambio de regalos hace que todos sus caminos se crucen, desencadena una serie de giros y descubrimientos inesperados que los llevan a donde realmente deben estar. Porque el amor, al igual que la vida, está lleno de sorpresas, en la romántica película navideña Something from Tiffany's.

Ya está disponible

About Fate

Esta comedia romántica es la historia de dos desconocidos que creen en el amor, pero parecen nunca poder encontrar su verdadero significado. En un giro inesperado de los acontecimientos, el destino hace que cada uno se cruce en el camino del otro en una tormentosa Nochevieja, y la comedia y el caos se desatan.

Ya está disponible



Las clásicas

It’s a Wonderful Life

En este clásico navideño, un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un empresario desesperado mostrándole cómo habría sido su vida si nunca hubiera existido.

Ya está disponible



Para los niños

Mariah Carey’s All I Want for Christmas Is You

Todos conocemos la canción . Ahora es una película para niños. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey es un cuento animado sobre el deseo navideño de la pequeña Mariah de tener un cachorro.

Ya está disponible



Merry Little Batman

Esta Navidad, Damian Wayne quiere ser un superhéroe como su papá, el único y verdadero Batman. Cuando Damian se queda solo en casa mientras Batman se enfrenta a los peores supervillanos de Gotham en Nochebuena, se topa con un plan malvado para robar la Navidad y aprovecha la oportunidad para salvar el día.

Disponible a partir del 8 de diciembre

