Cualquier graduado de secundaria del 2022 te dirá que los últimos dos años han sido desafiantes. Desde clases en línea hasta ceremonias de graduación virtuales, la pandemia del COVID ha cambiado todos los aspectos de su educación. Pero para una graduada del 2022, Destiny Ogar, estudiante de último año en Baltimore Leadership School for Young Women, los desafíos iban más allá de las aulas virtuales. A principios del 2020, cuando la pandemia comenzó a hacer estragos, su madre resultó gravemente herida en un accidente automovilístico.

“La realidad sobre que la vida es corta y preciosa lo he tenido muy presente”, dijo Ogar. “No solo estaba confundida emocionalmente durante los primeros días de la pandemia como hemos experimentado todos, sino que también tenía la responsabilidad de cuidar a mi madre, todo mientras hacía la transición a la educación virtual a la vez que me sentía separada de mis amigos”.

A pesar de todas las interrupciones en su vida, Ogar se centró aún más en los logros que debía alcanzar sin perder su enfoque académico, e incluso realizó actividades extracurriculares virtuales, lo cual incluyó un programa de preparación para el trabajo. Ahora, como una de las estudiantes seleccionadas para recibir una beca de $40.000 de Amazon Future Engineer, Ogar asistirá a North Carolina A&T State University este otoño.

Destiny Ogar, una de las estudiantes seleccionadas para recibir una beca de $40.000 de Amazon Future Engineer.

“Sin esta beca, probablemente no podría acudir a la universidad de mis sueños”, indicó Ogar. “Esta oportunidad me abrirá las puertas y me permitirá seguir una carrera en tecnología”.

Como una joven mujer negra, Ogar sueña con ser una pionera. Ella sabe todo sobre las desigualdades de la industria tecnológica y está decidida a utilizar su formación en informática como una herramienta para el cambio.

“Es posible que muchas personas no ingresen a este campo porque no ven a alguien que se parezca a ellos”, dijo Ogar. “Las personas de color están subrepresentadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así que espero que las futuras generaciones de mujeres negras se identifiquen conmigo como alguien a quien pueden admirar”.

Amazon otorgó $10 millones en becas de $40.000 para cada uno de los estudiantes seleccionados, más del doble del compromiso de la compañía en años anteriores. Los beneficiarios de las becas también recibirán prácticas remuneradas en Amazon después de su primer año de universidad para obtener experiencia laboral con tutorías junto a los líderes de Amazon. Desde el 2019, Amazon ha otorgado $22 millones en becas a través de Amazon Future Engineer, nuestro programa de educación filantrópica global, a 550 estudiantes de último año de secundaria de EE. UU. en comunidades desatendidas e históricamente subrepresentadas. Seleccionados en función de los logros académicos, el liderazgo demostrado, la participación comunitaria, la experiencia laboral, las metas futuras y la necesidad financiera, los ganadores de este año provienen de más de 30 estados y territorios de EE. UU., incluidos Puerto Rico y, por primera vez, una base militar estadounidense en Europa. Más del 70% de los beneficiarios de becas se identifican como negros, hispanos y nativos americanos (BLNA) y el 50% se identifican como mujeres, grupos que actualmente están subrepresentados en STEM.

Otro beneficiario de la Amazon Future Engineer Scholarship, Víctor Acuña, estudiante de último año en Marco Antonio Firebaugh High School en Lynwood, California, comparte la determinación de Ogar por ayudar a los estudiantes a comprender los caminos disponibles para ellos y generar confianza para seguir esas carreras.

A los 12 años, Acuña vio una película de ciencia ficción sobre programación de computadoras y se inspiró de inmediato: el papel de programador era una oportunidad para darle forma a su futuro. Investigó oportunidades en informática y se desanimó al encontrar un acceso limitado a los programas STEM en su comunidad. Para ayudar a impulsar el cambio, Acuña creó United We Code, un programa extracurricular de informática que enseña a los estudiantes de primaria de su distrito a codificar usando Scratch, un lenguaje de codificación con una interfaz visual simple.

“En mi último día de enseñanza este semestre, dos estudiantes dijeron que les encantaba la informática y que querían convertirse en codificadores”, recordó Acuña. “Para mí, esto confirmó que no es que las personas de color no estén interesadas en STEM, sino que no hay suficientes recursos para ofrecer a personas como yo acceso a oportunidades en informática”.

Victor Acuña, uno de los estudiantes seleccionados para recibir una beca de $40.000 de Amazon Future Engineer.

Acuña, quien es el mayor de cuatro hermanos y estudiante universitario de primera generación, comenzará su primer año en University of California, Los Angeles (UCLA), este otoño para estudiar informática y realizar una concentración menor en estudios chicanos con el fin de aprender más sobre la cultura mexicana y las lenguas indígenas. Él espera construir una carrera que contribuya al desarrollo de dispositivos que la gente usa todos los días y planea seguir involucrado con United We Code para ayudar a los estudiantes a verse a sí mismos y a ver sus futuros en carreras de informática.

“Me encantaría enseñar a los niños de mi comunidad más lenguajes de programación, como C++, que se pueden aplicar a trabajos del mundo real”, comentó Acuña. “Quiero exponer a las personas a los lenguajes de programación que no tuve la oportunidad de aprender a una temprana edad, para inspirarlos y ayudar a aumentar el interés y la cantidad de personas de color en STEM”.

Los hallazgos clave de una reciente encuesta de Gallup confirmaron que la mayoría de los estudiantes en los EE. UU. están interesados en la informática, pero muchos carecen de acceso a esas clases en sus escuelas y les falta exposición general al sector tecnológico. El estudio también destaca que los estudiantes que están muy de acuerdo en que tienen modelos a seguir en ciencias de la computación tienen 10 veces más probabilidades de decir que seguirán una carrera en ciencias de la computación que los estudiantes que están muy en desacuerdo.

“Estos dos estudiantes ejemplifican cómo el acceso a la educación en informática ayuda a habilitar la autoexpresión y las habilidades de resolución de problemas de los jóvenes de hoy”, expresó Víctor Reinoso, director global de iniciativas educativas filantrópicas de Amazon. “Me inspira su búsqueda de ampliar la imaginación y la comprensión de las personas sobre lo que sucede en la tecnología y la variedad de roles que existen en la industria”.

La informática es la profesión de más rápido crecimiento dentro del campo STEM. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (U.S. Bureau of Labor Statistics) pronostica que las oportunidades laborales para los trabajadores de la informática crecerán un 13% entre el 2020 y el 2030; sin embargo, solo el 8% de los graduados de STEM obtiene un título en informática, y solo un pequeño porcentaje de ellos proviene de comunidades desatendidas e históricamente subrepresentadas. Además, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el salario medio anual para ocupaciones de informática y tecnología de la información fue de $91.250 en mayo del 2020, que es más del doble del salario medio anual para todas las ocupaciones.

Amazon Future Engineer tiene como objetivo cerrar la brecha entre los estudiantes interesados y el acceso a cursos y oportunidades de informática. Además de su programa de becas y prácticas, Amazon Future Engineer brinda a los estudiantes de primaria, escuela intermedia y secundaria de diversas comunidades de todo el mundo acceso a la educación en informática donde pueden explorar iniciativas de aprendizaje basadas en proyectos, usar código para hacer música, programar robots y resolver problemas.

