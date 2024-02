Read this article in English.

La antigua plataforma de streaming de MGM, EPIX, se relanzó como MGM+ (una empresa propiedad de Amazon) a principios de 2023. Junto con el nuevo nombre llegó una nueva lista de contenidos originales , una biblioteca de clásicos de MGM y una selección de nuevas películas exitosas como Top Gun: Maverick. El nuevo servicio de streaming ya está disponible en televisión, bajo demanda, online y en dispositivos en los Estados Unidos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para empezar a ver.



¿Cuándo se lanzó MGM+?

La antigua plataforma de streaming de MGM, EPIX, se relanzó como MGM+ el 15 de enero de 2023.

¿Cuánto cuesta?

Una suscripción a MGM+ cuesta $5.99 al mes o $49.99 al año (facturado cada 12 meses).



¿Qué obtengo con mi suscripción a MGM+?

Este servicio de streaming ofrece una amplia selección de series y docuseries originales, así como los últimos estrenos de películas y franquicias clásicas, todo sin publicidad y bajo demanda.

¿Hay una prueba gratuita para MGM+?

¡Sí! Ve al sitio web oficial de MGM+ para obtener tu prueba gratuita de siete días.

¿Puedo acceder a MGM+ a través de Prime Video?

Los clientes de Prime Video pueden suscribirse al canal MGM+ por $5.99 al mes.



¿De qué otra forma puedo acceder a MGM+?

MGM+ está disponible online y a través de la aplicación MGM+, así como en cable, telecomunicaciones, satélite y nuevos canales de distribución digital. Puedes registrarte para transmitir MGM+ en la aplicación o en línea, o agregarlo a tu servicio existente con otro proveedor. Consulta la lista completa de proveedores.



¿Qué películas están disponibles en MGM+?

El servicio MGM+ ofrece una amplia variedad de títulos cinematográficos de MGM y otros importantes estudios de Hollywood. Aquí tienes algunas de las películas populares que MGM+ ha lanzado. Explora la selección completa para conocer las novedades.



Top Gun: Maverick

House of Gucci

Three Thousand Years of Longing

Dog

Orphan: First Kill

Cyrano

Jack Ryan: Shadow Recruit

The Sixth Sense

Respect

Transformers: Age of Extinction

The Wolf of Wall Street

The Lost City

A Quiet Place Part II

¿Qué series de televisión están disponibles en MGM+?

MGM+ ofrece una amplia selección de series, desde dramas hasta ciencia ficción y mucho más. Algunas de las favoritas de los fans que estrenarán nuevas temporadas en la plataforma incluyen Godfather of Harlem, FROM, Murf the Surf , y A Spy Among Friends . Explora la selección para saber más programas y detalles .

¿MGM+ tendrá contenido original?

Junto con el relanzamiento, MGM anunció nueva programación de producción de contenido original, que incluye Hotel Cocaine, que cuenta la historia de un agente de la CIA y a un gerente de hotel y la escena de la cocaína en Miami a finales de los años 70, y The Devil Within, una docuserie de cuatro partes de crímenes reales basada en un exitoso podcast. Descubre todo el contenido original anunciado recientemente.

Obtén más información sobre MGM+