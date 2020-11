Amazon hará donaciones monetarias y de productos a más de mil organizaciones benéficas de todo el mundo. Esto permitirá que las organizaciones sin fines de lucro proporcionen millones de artículos a quienes están necesitados en sus comunidades. Organizaciones de Estados Unidos, Reino Unido, España, Singapur, Japón, Italia, India, Alemania, Francia, China, Canadá, Australia y más recibirán donaciones a partir de hoy.

"Las organizaciones benéficas de todo el mundo tienen un papel vital en sus comunidades, y se enfrentan a nuevos retos, con frecuencia con menos recursos, a medida que todos seguimos luchando a través de una pandemia global", dijo Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer. "Amazon se enorgullece de apoyar a más de mil organizaciones al donar millones de los artículos que necesitan para ayudar a sus comunidades y de esta manera entregar sonrisas tan necesarias en el camino".

Una temporada de sonrisas con Gabrielle Union

La actriz, autora y filántropa Gabrielle Union entregará sonrisas a organizaciones benéficas con las que ella se identifica durante toda la temporada. A Union se le sumarán otras celebridades que sorprenderán a las organizaciones benéficas locales en sus comunidades.

“Los acontecimientos de este año han sido devastadores de muchas maneras”, dijo Union. “Es un honor unirme a Amazon para entregar sonrisas a más de mil organizaciones benéficas que están ayudando a quienes más lo necesitan esta temporada de festividades, incluyendo muchas cercanas a mi corazón. Me emociona compartir en redes sociales cómo Amazon y yo estaremos sorprendiendo más organizaciones increíbles a lo largo de esta temporada”.

Desde donaciones de productos a gran escala hasta y eventos virtuales, hasta entrevistas de Amazon Live, los clientes pueden mantenerse conectados a través de @Amazon y #DeliveringSmiles en Twitter para ver cómo estas celebridades e influencers traerán el espíritu de las fiestas a estas organizaciones.

Amazon completa cientos de Listas de Beneficencia de AmazonSmile

A partir de hoy, Amazon completará cientos de Listas de Beneficencia de AmazonSmile para organizaciones sin fines de lucro que apoyan causas como la falta de viviendas, el hambre y el socorro ante desastres, entre otras. Entre los destinatarios se incluyen organizaciones como Covenant House, que recibirá cientos de artículos de ropa y ropa de cama para proporcionar a los jóvenes sin hogar un lugar seguro y cálido para dormir, y Second Harvest Food Bank of Middle Tennessee, que recibirá artículos no perecederos para ayudar a alimentar a cientos de familias. También entre la lista de organizaciones benéficas que recibirán donaciones se encuentran las organizaciones destacadas en la nueva serie global sin guion Amazon Original, "The Pack". La serie es presentada por la medallista de oro, Lindsey Vonn, y su copresentadora canina. Lucy.

Las organizaciones destacadas recibirán alimentos, mantas, sábanas, juguetes, artículos educativos para niños, calcetines, prendas de vestir para exteriores, y otros artículos de ropa, así como donaciones monetarias para comprar estos artículos. Estas donaciones proporcionarán a las organizaciones los artículos esenciales que solicitaron en sus Listas de Beneficencia de AmazonSmile y les ayudarán a entregar sonrisas en comunidades en todos los Estados Unidos.

Ayudamos a los clientes a brindar apoyo mientras compran

Es fácil brindar ayuda esta temporada de festividades en Amazon.com. Al comprar artículos para la temporada de fiestas y regalos para familiares y amigos, puedes apoyar a tu organización benéfica favorita comprando en AmazonSmile en la app de Amazon con un iPhone o dispositivo Android, o al visitar smile.amazon.com en un navegador web. AmazonSmile tiene los mismos precios bajos y cómoda experiencia de compra que los clientes han experimentado en Amazon, con el beneficio extra de que Amazon donará una parte del precio de compra a una organización benéfica de tu elección.

Globalmente, AmazonSmile ha donado más de $215 millones a cientos de miles de organizaciones benéficas, desde esfuerzos humanitarios globales y grupos de bienestar animal, hasta escuelas, hospitales y más. Además, puedes donar artículos directamente a organizaciones benéficas a través de las Listas de Beneficencia de AmazonSmile, donde las organizaciones sin fines de lucro crean listas de deseos de los productos que más necesitan. Visita smile.amazon.com/charitylists para obtener más información y donar artículos esenciales a organizaciones benéficas en todos los Estados Unidos.

"Alexa, dona a Toys for Tots"

Otra forma de beneficiar a un niño necesitado con una donación es decir: "Alexa, dona a Toys for Tots". Y este año, Amazon igualará todas las donaciones de juguetes con otro juguete. Los clientes pueden optar por donar dinero o un juguete a la organización. Si eliges donar un juguete, Alexa ofrecerá un artículo a un precio razonable apropiado para niños de la lista de deseos de Toys for Tots. Después de que los clientes confirmen el pedido, Amazon lo enviará directamente a Toys for Tots. Se pueden hacer donaciones desde ahora hasta el 11 de enero de 2021. Más información.

Los clientes también pueden donar a otras organizaciones benéficas con Alexa. Solo di: "Alexa, quiero hacer una donación", y luego puedes hacer una donación monetaria a la organización de tu elección. Más información.

Más formas en que Amazon brinda ayuda

Además de entregar sonrisas y donaciones, Amazon está apoyando a las comunidades de diversas maneras durante la pandemia del COVID-19. La compañía ha entregado más de 7 millones de comidas en 25 ciudades de EE. UU., ha distribuido más de $5 millones en dispositivos para ayudar a los trabajadores de la salud y a las organizaciones sin fines de lucro, lanzó recursos gratuitos y virtuales de informática para miles de estudiantes, donó más de 13,000 laptops para estudiantes necesitados, donó más de $20 millones para ayudar a acelerar la investigación del COVID-19, y donó $10 millones en suministros urgentes de PPE, y más. Obtén más información acerca de los esfuerzos de Amazon durante la pandemia del COVID-19.