Carla Vernón, Rocío Guerrero y Javiera Balmaceda no solo están moldeando las áreas clave de negocios de Amazon, sino que también ayudan alzar las voces de sus comunidades. En sus funciones como vicepresidenta de Categorías Consumibles, jefa global de Latin Music y jefa de Originals para Prime Video en América Latina, estas influyentes mujeres seleccionan y crean acceso a la música, el entretenimiento, la belleza y más, todo mientras animan a los demás a mostrar su yo interno y a demostrar su talento.

Carla Vernón, vicepresidenta de Categorías Consumibles

Como vicepresidenta de Categorías Consumibles de Amazon, Vernón supervisa las categorías de productos como alimentos, productos para el hogar, belleza y otros. Ella se autodefine como una geek de las tiendas de alimentos y ama su trabajo de llevar Esenciales Diarios Amazon hasta las puertas y los buzones de los clientes de todo Estados Unidos. Todos los días, Vernón y su equipo elevan los estándares para ofrecer más y mejores selecciones y así satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. Como orgullosa afrolatina, Vernón está decidida a no dejar que las expectativas de la sociedad la definan en cuanto a su liderazgo o su vida. En consecuencia, ahora es más vocal que nunca sobre su patrimonio, ya sea como líder en Amazon, en su comunidad o en redes sociales y celebra las marcas, movimientos y logros latinos.

“Es difícil, porque las percepciones comunes de la cultura latina hacen que parezca que las personas de la comunidad Negra no existen dentro de la comunidad latina. Para mí, comunidad es un acuerdo mediante en el cual nos veremos, nos daremos la bienvenida, nos apoyaremos y celebraremos o nos consolaremos unos a otros con un sentido pleno y auténtico de inclusión. Mi padre era de Panamá. Es un país pequeño y estamos tan orgullosos de que la gente aprenda más sobre nuestra historia. La cultura latina es tan rica y diversa. Nos ofrece a todos la oportunidad de aprender algo nuevo, pero siempre debemos partir de una base de interés y aceptación mutua”.

Vernón cree en el poder de los medios de comunicación y la cultura pop para ayudarnos a presentarnos nuevas culturas y perspectivas, y para ayudar a normalizar lo que puede parecer diferente o desconocido. “Vimos a un presidente Negro en películas y TV antes de ver uno en la vida real. Aceptamos a la cultura gay, trans y no binaria a través de la televisión, películas y música antes de que muchos de nosotros nos pusiéramos cómodos con ella en nuestra comunidad cotidiana. Recientemente, hemos empezado a ver una gama más amplia de latinidad”.

Para Vernón, una parte importante de su cultura panameña son las piezas de arte creadas y cosidas a mano a partir de telas de colores brillantes llamadas molas, provenientes de la comunidad indígena de la tribu Kuna. “Cuando era pequeña, mi papá traía pequeños artefactos como monederos o ropa con molas y eran magníficos. Cuando tenía 17 años, fui a Panamá y compré dos vestidos con molas tejidas sobre ellos. Me puse uno para mi graduación universitaria y todavía tengo esos vestidos en mi ropero”.

Rocío Guerrero, jefa global de Latin Music

Apasionada por la forma en que la música conecta a las personas, Guerrero es la primera jefe global de música latina de Amazon Music y líder de estrategia para Amazon Music LAT!N, que celebra su primer aniversario durante el Mes de la Herencia Hispana. La marca es un nuevo destino global desarrollada para celebrar los muchos géneros y artistas de la Música Latina. Guerrero y su equipo trabajan para crear experiencias únicas para conectar a fans y artistas a través de la música y más. Ella lo piensa como un viaje: un viaje de música latina.

“La música latina es tan rica y diversa, desde la salsa y el reguetón hasta la mexicana regional y muchos otros géneros más. Al final del día, le damos la opción a las personas de crear sus bandas sonoras”.

Habiendo trabajado con superestrellas globales como J Balvin y Bad Bunny, Guerrero se encuentra constantemente inspirada por quienes están en el negocio de la música. Ella los admira por “romper las reglas” y encontrar fama mundial sin tener que cantar en inglés. Ella siente que el impacto de su equipo es muy poderoso, sobre todo para muchos que no son hablantes de inglés y están navegando entre múltiples culturas e idiomas. Nacida en España, Guerrero se identifica y se enorgullece de todo lo que han podido lograr con un segundo idioma. “A menudo soy consciente de ello, pero no dejo que me detenga. Entonces, si bien es más difícil, lo hace mucho más gratificante”.

Javiera Balmaceda, jefa de Originals para Prime Video en México, Colombia, Argentina y Chile

Como jefa de Originals para Prime Video en México, Colombia, Argentina y Chile, Balmaceda, o Javi como la conocen sus amigos, familiares y colegas, pasa sus días buscando y elevando historias de países latinoamericanos de habla hispana. Parte de su trabajo consiste en mostrar la rica diversidad de experiencias, apariencias y perspectivas de esas culturas. Para Balmaceda, es importante que la diversidad no solo se represente frente a la cámara, sino que también lo sea detrás de bambalinas.

“Como latina, tengo una experiencia muy particular como inmigrante, nativa hispanohablante y caucásica. Eso me diferencia de otros latinos. No podemos decir verdaderamente que somos diversos a menos de que nos aseguremos de que los latinos de toda la diáspora sean bienvenidos a la mesa de la toma de decisiones”.

Espera que su trabajo aliente a futuros narradores y pueda seguir creando un camino hacia adelante en el cual los creadores latinoamericanos cuenten historias que no involucren clichés y estereotipos. “Estos creadores pueden destacar historias sobre el amor, la ciencia ficción, los superhéroes, la vida de la ciudad. Lo que sea personal para ellos. La humanidad trasciende y una historia latina no debería establecerse en lo convencional”.

Javiera siente la inspiración y el empoderamiento de las latinas con las que trabaja en Amazon Studios porque la impulsan a dar lo mejor de sí misma y están dispuestas a tener conversaciones sinceras sobre el síndrome del impostor y, al mismo tiempo, apoyan proyectos que son culturalmente importantes.

