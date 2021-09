El Mes de la Herencia Hispana reconoce las contribuciones y la influencia de los hispanoamericanos en la historia, la cultura y los logros de Estados Unidos. En Amazon honramos las culturas y contribuciones de hispanos y latinoamericanos durante todo el año y nos inspiramos en el trabajo que realizan para innovar en beneficio de nuestros clientes todos los días.

Incluso con roles variados en todo Amazon, comparten la esperanza de la comunidad hispana y el objetivo común de deleitar a nuestros clientes. Conoce a algunos de estos talentosos empleados de Amazon, cómo les inspira su cultura y qué esperan inculcar a las generaciones futuras.

Elena Marroquín, gerente de marketing, Prime Gaming

Al crecer en un barrio predominantemente mexicano de Houston, Marroquín no vio a mucha gente que se pareciera a ella y a su comunidad en los medios de comunicación, en diferentes industrias o en posiciones de liderazgo. Al ser la hija de dos padres inmigrantes, Marroquín nunca imaginó que sería gerente de marketing para Prime Gaming. Ella siente que es importante para ella romper barreras y ayudar a aumentar el número de latinas que trabajan en la tecnología y la industria de los videojuegos.

“Los videojuegos no eran algo que mi familia pudiera permitirse, así que siempre se sentía como un lujo jugar en la casa de alguien que sí los tuviera. Hoy en día, esas barreras ya no existen. Todo el mundo puede jugar y tal vez incluso trabajar en la industria algún día”, dijo Marroquín. “En mi puesto actual, espero ser un ejemplo no solo para mi familia, sino también para las generaciones futuras, para mostrarles que esta oportunidad de carrera existe y es alcanzable para ellas”.

Paul Font, gerente senior de prácticas, Amazon Web Services (AWS)

Font lidera el equipo de servicios profesionales que apoya al Departamento de Defensa (DOD) del equipo de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Nacido de padres puertorriqueños y cubanos, Font pasó gran parte de su infancia en República Dominicana y asegura que su herencia hispana ha sido un punto de inflexión en su deseo de triunfar tanto como líder en una gran empresa de tecnología, como apoyando al DoD. Su objetivo es hacer historia con esta nueva rama de los militares como muchos otros hispanos en el pasado, entre ellos la Dra. Ellen Ochoa, la primera mujer de origen hispano en ir al espacio.

“Al ver a otros líderes exitosos en nuestra comunidad, me siento inspirado a celebrar mi cultura y no esconderme de ella”, dijo Font. “Cuando me veo a mí mismo y a los demás triunfar, estoy orgulloso de compartir lo que me hace ser yo. Yo solía ver aspectos de mi cultura como debilidades pero ahora los veo como una parte de quien soy, y quien soy me hace ser un líder exitoso”.

Pedro Maldonado, gerente, equipo de negocios de minoristas hispanos en Estados Unidos y vicepresidente de grupo de afinidad de latinos en Amazon

Como los latinos actualmente representan el 18.7% de la población total de Estados Unidos, el puesto de Maldonado es vital para asegurar que los consumidores hispanohablantes encuentren en Amazon.com la selección de productos que desean y necesitan. Para Maldonado, cuidar a los clientes latinos tiene sentido empresarial, y va más allá de asegurar que la experiencia de compra esté disponible en español. Desde ayudar a las pequeñas empresas propiedad de hispanos a llegar a un público más amplio, hasta ofrecer en Amazon productos apreciados por la comunidad hispana, la representación en el comercio minorista es fundamental para impulsar a la comunidad hacia adelante.

A través de su trabajo voluntario como vicepresidente latinos@Amazon, el grupo de afinidad latino en Amazon, Maldonado tiene como objetivo ayudar a nivelar el campo de juego para las futuras generaciones de latinos y ayudar a más de ellos a tener éxito en el área corporativa estadounidense.

“Siento que tener latinos en posiciones de liderazgo permite a otros latinos tener un camino para avanzar más en sus carreras”, dijo Maldonado. “Poder recibir retroalimentación, discutir experiencias compartidas, y tener a alguien a quien admirar que se vea y hable como tú, y que haya [tenido] experiencias similares, es muy importante”.

Vanessa Velásquez, gerente de categoría, equipo de negocios de minoristas hispanos en Estados Unidos

Velásquez es una de las muchas empleadas de Amazon que han desarrollado y crecido sus carreras en la empresa al trabajar en una serie de unidades de negocio. Comenzó su viaje con Amazon en operaciones, liderando equipos de centro logístico, luego pasó al área corporativa como gerente de programas para fusiones y adquisiciones globales trabajando con AWS. Ahora está en el área de minoristas, trabajando en el equipo empresarial hispano de Estados Unidos para ayudar en la selección para clientes de Amazon que compran en español.

“Recuerdo que mi mamá me envió a Colombia cuando tenía 8 años y cuando regresé me preguntaba: '¿Dónde están todos mis bocadillos? ¿Por qué Estados Unidos no tiene ChocoRamos?’ Y ahora puedo incorporar a esas empresas”, dijo Velásquez. “No solo estoy ayudando a incrementar el comercio electrónico para América Latina, sino que también estoy haciendo que sea divertido y fácil para los hispanos de todo el país poder conseguir los productos que les encantan”.

Juan Gonzales, socio empresarial de recursos humanos, operaciones, eXperiencia y tecnología para las personas (PXT, por sus siglas en inglés)

La educación siempre ha sido una de las pasiones de Gonzales y ha podido apoyarse en esa pasión en Amazon como socio de negocios de RRHH, donde se esfuerza por ayudar y apoyar a clientes internos, empleados y gerentes. Si bien ahora vive y trabaja en Arizona, Gonzales es originario de Nebraska, donde su familia eran trabajadores agrícolas migrantes que se asentaron en la zona en los años 50 y 60. Su padre era un padre soltero e inculcó en él la creencia de que la educación le brindaría oportunidades y una vida mejor.

Miembro de la junta directiva de Empleos para Graduados de Arizona desde hace 20 años, Gonzales se ha dedicado a colaborar con los estudiantes en riesgo, donde más del 50% de los estudiantes a los que ayuda son latinos. Cada año, el programa brinda servicio a más de 2,000 estudiantes de secundaria apoyándolos y motivándolos para que vuelvan a sus estudios y que encuentren un camino hacia la educación continua, carreras significativas y una edad adulta productiva.

“Para mí todo se trata de retribuir. Siento que tengo esta oportunidad. No llegué aquí por accidente. Sí, fue a través del trabajo arduo y mucho sacrificio, [aunque] la suerte también jugó parte de ello”, dijo Gonzales. “Quiero retribuir para demostrar que si este muchacho de un pueblo pequeño puede lograrlo, todo el mundo puede. No importa el trasfondo o las circunstancias, solo debes mantener la esperanza”.

Diana Enríquez, gerente de programa de salud y seguridad en el lugar de trabajo

Nacida en Guanajuato, México, Enríquez considera que el acceso a la educación es fundamental para brindar oportunidades de crecimiento a los hispanos. Se inspira en Sor Juana Inés de la Cruz, monja, escritora, filósofa y poeta mexicana que vivió durante los 1600 y de quien aprendió en la universidad. La historia de de la Cruz en la que define su propio futuro y propósito, independientemente de las tradiciones que impiden que las mujeres asistan a una universidad, es una de las que caló en Enriquez. Ahora le emociona ver a la comunidad latina involucrada en la educación de todos los niveles y destaca la importancia de que los hispanos aprendan sobre tecnología, política, sustentabilidad y ciencia.

“Cuanto más educados estemos sobre estas secciones [tecnología, política, sustentabilidad, y ciencia], más podremos impulsar un cambio positivo en nuestras comunidades, especialmente para las generaciones futuras”, dijo Enriquez. “Nosotros [los latinos] somos una comunidad formada por tradiciones colectivistas que valoran a la familia sobre todo, y somos excelentes en representar esto a través de nuestras tradiciones, comida y arte. A través de nuestros valores familiares, tendemos a impulsar la experiencia positiva, al tratar a nuestros clientes como familia”.

Como gerente del programa de salud y seguridad en el lugar de trabajo para Amazon, Enríquez ha visto de primera mano el impacto desproporcionado que el COVID-19 ha tenido en los latinos y las dificultades ocasionadas dentro de la comunidad. “A pesar de que la gente perdió empleos, negocios y seres queridos, la esperanza se mantuvo. La esperanza nos sigue motivando a vivir, amar y ayudarnos unos a otros".

DoraMaria Abreu, gerente senior de programa, crecimiento del conocimiento de ingeniería

Nacida en la ciudad de Nueva York de padres dominicanos, Abreu vivió la experiencia inmigrante, aprendiendo sobre su cultura a través de la comida, la música, el baile y hablando español en casa antes de aprender inglés en la escuela. Al no ver regularmente a hispanos en puestos de liderazgo, a menudo sentía que no tenía lugar ahí. En su posición en Amazon y como líder de latinos@Amazon, tiene como objetivo cambiar eso.

“El emprendimiento latino es importante, porque crea y construye posibilidades y un futuro que de otra manera no estaría disponible para nosotros. Algunos de estos negocios brindan servicios a nuestras comunidades, mientras otros están marcando las tendencias globales”, dijo Abreu. “Mi consejo a los empresarios latinos es que siempre busquen contar nuestras historias y servir a nuestras comunidades, mientras también aprenden de los demás y les enseñan cómo su éxito puede dejar huella para quienes los siguen”.

Ana Sánchez-Jáuregui, directora, marcas privadas, Amazon Fresh

Sánchez-Jáuregui descubrió su pasión por la administración de marcas hace más de 17 años y nunca miró atrás. Con casi siete años en Amazon, Sánchez-Jáuregui ha trabajado en varias posiciones y actualmente se desempeña como directora de marcas privadas para Amazon Fresh (en honor al Mes de la Herencia Hispana, dice que la Salsa de piña Aplenty es imperdible). Pero su éxito no llegó fácil. Nacida y criada en Madrid, Sánchez-Jáuregui se mudó con su familia cuando tenía 17 años a Puerto Rico, el lugar de donde es su madre. Ella solo hablaba español en ese momento. Como estudiante de la Universidad de Puerto Rico, reconoció que tendría que aprender inglés para hacer realidad sus aspiraciones de carrera. Sabiendo que era su mejor oportunidad, empacó sus maletas para un programa de intercambio de universidades en Massachusetts, Estados Unidos con poco apoyo financiero. Poco después, mientras aún estaba en la escuela y con su esposo, Sanchez-Jáuregui quedó embarazada su primera vez, de una hija.

“Fue aterrador y todo un desafío equilibrar ser una madre tan joven mientras también seguía mis sueños profesionales. Al ser mujer y latina, también puede ser difícil cuando no hay mucha gente que se parezca a ti en posiciones de poder”, dijo Sánchez-Jáuregui. “Incluso cosas pequeñas como tener acento te hacen cuestionar si puedes lograrlo, pero ahora puedo bromear al respecto. Aprendí a encontrar fortaleza en lo que me hace única en lugar de tratar de encajar un molde, y lo más importante es que no dejo que mi pasado defina mi futuro. Creo verdaderamente que la pasión, la autenticidad y la resiliencia abrirán puertas inesperadas. Todavía no lo creo cuando pienso en dónde estoy hoy, y me esfuerzo por abogar y enseñar a los demás, como muchos lo han hecho por mí a lo largo de los años”.