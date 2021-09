El 15 de septiembre marca el inicio del Mes de la Herencia Hispana, reservado para honrar a las comunidades hispanas y latinas: aquellas que tienen sus raíces en España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Inspirada en el tema de este año, Celebremos, Amazon se asoció con la diseñadora gráfica nacida en Brasil y residente de Brooklyn, Niege Borges. El trabajo de Borges celebra a los emprendedores, creadores, artistas, dueños de negocios y narradores hispanos y latinos, y se destacará a través de Amazon, incluyendo nuestra experiencia del Mes de la Herencia Hispana que se destacará en Amazon.com.

La diseñadora gráfica nacida en Brasil y residente de Brooklyn, Niege Borges.

No existe una sola cultura hispana y este mes distingue una amplia gama de tradiciones, identidades y expresiones culturales. Basada en su propia infancia, Borges entiende personalmente cuán variadas fueron las culturas dentro de su país de origen, un recordatorio de las diversas comunidades que se celebran durante el Mes de la Herencia Hispana.

“Soy de Brasil, y aunque todo el país tiene muchas cosas en común, la cultura del sur es muy diferente a la cultura del norte, y lo mismo se aplica a otros países latinos”, dijo Borges. “[Pero] la comunidad es el sentido de pertenencia—es ser parte de un grupo que tiene sentimientos similares, prácticas culturales e incluso recuerdos similares a los tuyos”.

Como artista latina, Borges encuentra algo de su propia inspiración en explorar el arte de las comunidades hispanas y latinas.

“Me inspiran mucho los diversos movimientos artísticos de América Latina, desde las bellas artes hasta las artesanías. El arte callejero es importante en Brasil y también en mi barrio de Brooklyn, que tiene mucha gente latina en él, y eso es realmente inspirador”, dijo Borges. “Creo que los creadores siempre necesitan estar dispuestos a aprender cosas nuevas, [y a] observar culturas diferentes. También es genial mirar a tu propia cultura para ver qué puedes tomar de ella para aplicar a tu propio trabajo”.

Si bien la moda, el arte y el diseño son las pasiones de Borges, reconoce la importancia de la representación hispana y latina en otras áreas, incluido el emprendimiento.

“Las personas latinas ya tienen muchos retos que superar, por lo que el emprendimiento es muy importante para levantar a la comunidad y permitirnos lograr nuevos niveles de éxito [y] reconocimiento, y también mostrar diferentes lados de nuestra compleja cultura a audiencias más amplias”, dijo Borges. “Tenemos grandes científicos, artistas, músicos, y muchos otros profesionales presentes en múltiples áreas, por lo que siempre es genial ver a las personas latinas en roles de liderazgo e inspiradores”.

Estos individuos inspiran a Borges y le recuerdan la fuerza y perseverancia de las comunidades hispanas y latinas.

“Siempre he visto a gente hispana en posiciones de liderazgo en diferentes campos”, dijo Borges. “Vivir en Nueva York me hizo admirar aún más a estas personas, porque me di cuenta de que ser hispano en Estados Unidos puede ser un esfuerzo constante por reafirmar nuestro valor”.

A pesar de los desafíos que enfrentan las comunidades hispanas y latinas, Borges sigue siendo optimista sobre el futuro.

“La esperanza es el futuro, y mi esperanza es que este futuro sea prometedor y que las diferencias sociales disminuyan”, dijo. “La esperanza hace que muchas personas se emocionen para seguir adelante y ver el mundo con más optimismo. Espero que mi trabajo traiga alegría y optimismo a las futuras generaciones [también], e inspire a otros artistas latinos a ver que hay un espacio creciente para nosotros en este campo”.

Celebremos el Mes de la Herencia Hispana: Estas son algunas de las formas en las que puedes unirte a Amazon para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y las comunidades hispanas y latinas a las que rinde homenaje:

Celebra a los propietarios hispanos de pequeñas empresas

Amazon lanzó una tienda dedicada a productos hispanos y latinos como parte de su apoyo continuo a los socios de venta de pequeñas empresas. Los clientes pueden aprender sobre los empresarios hispanos y descubrir cientos de productos, entre ellos joyas, arte, y esenciales de belleza y bienestar, de negocios como Florama Natural Jewelry, Rebeca Flott Arts, Three Sister Apothecary, La Parea Wellness y productos de marcas artesanales de Amazon Handmade.

Los clientes no solo pueden descubrir productos únicos como el Queso Orgánico de Zubi's, las gotas Booy's Natural Electrolyte Drops, y cuencon de servir Tappas completamente naturales, ellos podrán conocer a los hombres y las mujeres que están detrás de los productos a través de la página de Launchpad, Conoce los emprendedores latinos.

Celebra a autores e historias hispanas

Amazon Books y las tiendas Amazon 4 estrellas han creado una selección de libros llamados "6 Grandes lecturas para el Mes de la Herencia Hispana". Entre las obras destacadas están Infinite Country: A Novel de Patricia Engel, My Broken Language: A Memoir de Quiara Alegría Hudes y A Lot Like Adiós de Alexis Daria, entre otros. Los clientes también pueden navegar la lista de libros de Amazon en línea, Honrando a los narradores hispanos y latinos.

Celebra a creadores y artistas hispanos

Prime Video presentará a actores, productores, escritores y cineastas hispanos y latinos a través de una selección de títulos seleccionados que honran el Mes de la Herencia Hispana y las diversas experiencias, historias y voces de la comunidad hispana y latina. También se presentan listas curadas de los actores principales Laz Alonso (The Boys) y Eugenio Derbez (LOL: Last One Laughing). Puedes ver la colección completa, incluidas las listas de observación de Laz y Eugenio, aquí.

Además, Amazon Music LAT!N, destino global y marca desarrollada para celebrar la diversidad y riqueza de todos los géneros de la música latina y conectar a los artistas con sus fans, rendirá homenaje tanto al Mes de la Herencia Hispana como su primer aniversario con “La Cultura que Nos Conecta”. Durante la celebración de un mes, Amazon Music LAT!N celebrará las diferencias y conexiones en la música en español en todo el mundo al:



Conectar idiomas a través del lanzamiento de la lista de reproducción “FLUENT”, que incluirá un nuevo cover Amazon Original de “Si una vez” de Kali Uchis, así como un video original. En la nueva playlist se celebra a los fanáticos que se identifican más de una cultura.

Conectar las culturas a través de la lista de reproducción de “Vibras Afro”, que incluirá una nueva canción Amazon Original de ChocQuibTown y el productor nigeriano Mystro y un nuevo episodio de la serie de videos Género 101 llevando a los fans en un recorrido visual de los diferentes movimientos musicales de la diáspora africana a través del lente de orgullosos afrolatinos como ChocquibTown.

Conectar géneros con el lanzamiento de la lista de reproducción “Whiskey & Tequila”: donde se encuentran la música country y la regional mexicana, con una canción Amazon Original en spanglish de Carin León y Walker Hayes, así como un video de ambos artistas en Nashville.

Conectar generaciones con un Amazon Original del artista de “Rompe” Las Villa, que hace el cover del éxito de 2005 de su coterránea colombiana Shakira, “La Tortura”.

Conectar a fans y artistas de manera única a través del lanzamiento de Platino Radio en Modo DJ en spanglish y el lanzamiento de la segunda temporada del podcast En la sala, ahora por Evaluna Montaner.

Celebra con Alexa

Alexa también celebra con algunas nuevas preguntas y expresiones a probar, entre ellas:



“Alexa, feliz Mes de la Herencia Hispana.” / “Alexa, happy Hispanic Heritage Month.”

“Alexa, ¿qué tienes preparado para el Mes de la Herencia Hispana?” / “Alexa, what do you have planned for Hispanic Heritage Month?”

“Alexa, canta reggaetón.” / “Alexa, sing reggaeton.”

“Alexa, ¿qué película me recomiendas para el Mes de la Herencia Hispana?” / “Alexa, what movie do you recommend for Hispanic Heritage Month?”

Para conocer más sobre estas expresiones nuevas y cómo se construyen capacidades para Alexa, únete a Carlos Pérez, U.S. Gerente de país, hispano para Alexa, vía Amazon Live el 15 de septiembre a las 11 a.m. PDT.

¡Les deseamos a todos un feliz y seguro Mes Nacional de la Herencia Hispana!