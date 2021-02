Lee libros de Autores Negros:

las tiendas Amazon Books y Amazon 4 estrellas contarán con una selección de libros tanto para adultos como para niños que destacan a los autores Negros en una función llamada “Celebración del Mes de la Historia Negra”. Entre los libros destacados para adultos se encuentran The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X de Les Payne, Four Hundred Souls: A Community History of African America, 1619-2019 de Ibram X. Kendi y Keisha N. Blaine, y The Three Mothers: How the Mothers of Martin Luther King, JR., Malcolm X, and James Baldwin Shaped a Nation de Anna Malaika Tubbs. Entre los libros infantiles destacan Sulwe de Lupita Nyong'o, The ABCs of Black History de Rio Cortez, y Young Gifted and Black: Meet 52 Black Heroes from the Past and Present de Jamia Wilson.